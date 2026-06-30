معاون قضایی قوه قضاییه با خانواده شهید حمید رنجبری دیدار کرد

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری، معاون قضایی قوه قضاییه، با حضور در منزل شهید حمید رنجبری، از شهدای حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به ندامتگاه اوین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید، با خانواده وی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

معاون قضایی قوه قضاییه در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید رنجبری و دیگر شهدای اوین، با اشاره به مصائب و مشکلات اهل‌بیت امام حسین (ع)، اظهار کرد: خانواده‌های معظم شهدا نیز همچون خاندان عصمت و طهارت، با صبر و حلم بر مشکلات و مصائب، راه صبر و استقامت را پیموده‌اند و این صبر جمیل، الگویی برای همه ماست.

شهید حمید رنجبری از کارکنان ندامتگاه اوین بود که در جریان حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به این ندامتگاه در دوم تیرماه، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

انتهای پیام/