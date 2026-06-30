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گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و فرانسه

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و فرانسه
کد خبر : 1806398
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وزیر امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه فرانسه شامگاه سه شنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه شامگاه سه شنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

طرفین در این تماس تلفنی، آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را در پرتو مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و روند اجرای آن با هدف پایان دادن به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

 

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