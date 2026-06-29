قوه قضاییه: صدور احکام قضایی و اعلان قرمز اینترپل برای شماری از سران و اعضای گروههای تروریستی کُردی
قوه قضاییه اعلام کرد: برای شماری از سران و اعضای گروههای تروریستی کُردی احکام قضایی و اعلان قرمز اینترپل صادر شده و درخواست استرداد آنان نیز به کشورهای محل اقامتشان ارسال شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی رسیدگیهای قضایی و ثبت شکایات متعدد از سوی شاکیان خصوصی، برای شماری از سران و اعضای گروههای تروریستی پژاک، دمکرات، کومله و پاک احکام قضایی و اعلان قرمز اینترپل صادر شده و درخواست استرداد آنان نیز به کشورهای محل اقامتشان ارسال شده است.
بر اساس اسناد موجود، این اقدامات در چارچوب پروندههای قضایی مربوط به اتهامات تروریستی، نقض حقوق شهروندان و با هدف تعقیب کیفری بین المللی متهمان انجام شده است. همچنین درخواستهای استرداد و معاضدت این افراد برای دولت عراق و در برخی موارد برای کشورهای اروپایی از جمله بلژیک، آلمان، فرانسه و سوئد ارسال شده است.
در میان افراد تحت تعقیب، سرکردههای گروهکهای تروریستی در فهرست متهمانی قرار دارند که برای آنان احکام قضایی، اعلان قرمز اینترپل و درخواست استرداد و معاضدت قضایی صادر شده است.
مطابق اسناد منتشرشده، اتهامات انتسابی به این افراد در پروندههای قضایی شامل مشارکت در اقدامات تروریستی، هدایت و سازماندهی عملیات مسلحانه، فریب و ربایش کودکان، شکنجه و تجاوز، قتل و ترور، بمبگذاری، گروگانگیری، اخاذی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و سایر جرائم مرتبط با فعالیتهای گروههای تروریستی است. استرداد و محاکمه تروریستهای تحت تعقیب یاد شده مطالبه شاکیان خصوصی آسیب دیده از این تروریستها است که دستگاه قضایی به جد پیگیر محاکمه و مجازات آنان است.