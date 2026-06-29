قدرت ایران دشمن را به میز مذاکره کشاند

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ علیرضا شیخ، معاون اجرایی ارتش، در آیین افتتاحیه بیست‌وهفتمین دوره رزم مقدماتی فراگیران ویژه (نخبگان کشوری) که صبح امروز (دوشنبه) در مرکز آموزش ۰۱ شهیدان سرباز نیروی زمینی ارتش برگزار شد، با تأکید بر جایگاه راهبردی نخبگان در اقتدار ملی، گفت: نخبگی نه یک عنوان افتخارآمیز، بلکه رسالتی سنگین برای تبدیل دانش به قدرت، حل مسائل کشور و ایفای نقش در مسیر پیشرفت و توسعه ایران اسلامی است.

وی با ابراز خرسندی از پیوستن فراگیران این دوره به خانواده بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران، افزود: امروز توفیق یافته‌اید لباس مقدس سربازی حضرت ولی‌عصر (عج) را در سنگر دفاع از میهن بر تن کنید؛ افتخاری که با مسئولیتی بزرگ در قبال امنیت، عزت و آینده کشور همراه است.

معاون اجرایی ارتش با اشاره به پیشینه ارزشمند مرکز آموزش ۰۱ در تربیت نیروهای متعهد و کارآمد، تصریح کرد: این مرکز در طول سالیان متمادی، انسان‌های فرهیخته و مسئولیت‌پذیری را پرورش داده است که در مقاطعی از زندگی، خدمت در عرصه دفاع از کشور را به‌عنوان ادای دین به میهن برگزیده‌اند و نخبگان کشوری نیز از برجسته‌ترین سرمایه‌های این مسیر به شمار می‌روند.

امیر سرتیپ شیخ در ادامه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ‌های تحمیلی و به‌ویژه امیر سپهبد موسوی، بنیان‌گذار رویکرد نوین مدیریت نخبگان در ارتش، بیان داشت: نگاه آینده‌نگر ایشان در طراحی نظام آموزشی مبتنی بر نیازها و ظرفیت‌های کشور، زمینه‌ساز تربیت نیروهای نخبه‌ای شد که بتوانند در مسیر رشد، پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی نقش‌آفرین باشند.

وی با تأکید بر اینکه نخبگی تنها به تولید مقاله و فعالیت‌های نظری محدود نمی‌شود، افزود: نخبگان باید توان علمی خود را در خدمت حل مسائل واقعی کشور قرار دهند. از نگاه امام خمینی (ره)، نخبگان سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند و ارزش این سرمایه زمانی آشکار می‌شود که به نیرویی مولد و اثرگذار در عرصه‌های مختلف تبدیل شوند.

معاون اجرایی ارتش با اشاره به تحولات نظام بین‌الملل، اظهار کرد: امروز قدرت کشورها بیش از هر زمان دیگری بر پایه دانش و فناوری شکل می‌گیرد و میدان رقابت جهانی، عرصه تبدیل ظرفیت‌های علمی به قدرت نظامی و بازدارندگی مؤثر است؛ در چنین شرایطی، رسالت نخبگان آن است که دانش را به قدرت ملی تبدیل کنند و در مسیر اعتلای نام و تمدن ایران گام بردارند.

وی با بیان اینکه تاریخ همواره بر مدار قدرت حرکت کرده است، تصریح کرد: حفظ استقلال، امنیت و ماندگاری کشور در گرو تقویت مؤلفه‌های قدرت است و این مهم تنها با اتکا به ظرفیت‌های علمی، فناوری و انسانی محقق خواهد شد.

امیر سرتیپ شیخ همچنین با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر، مقاومت ملت ایران را نماد اقتدار تمدنی کشور دانست و گفت: رمز موفقیت جمهوری اسلامی ایران در برابر هجمه‌های دشمنان، اتکای ملت به هویت و تمدن ایرانی ـ اسلامی و روحیه کم‌نظیر ایستادگی و تاب‌آوری بود؛ ویژگی‌ای که توانست پیشرفته‌ترین فناوری‌ها و محاسبات دشمن را با شکست مواجه سازد.

وی افزود: آنچه در نهایت طرف‌های متخاصم را به پای میز مذاکره می‌کشاند، برتری مطلق قدرت نیست، بلکه ایجاد توازن و برابری قدرت است. توان بازدارندگی و پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران، معادلات دشمن را تغییر داد و مانع تحقق اهداف آنان شد.

معاون اجرایی ارتش با تجلیل از حضور و مقاومت مردم در روزهای دشوار جنگ، این همبستگی ملی را جلوه‌ای از فرهنگ و تمدن ریشه‌دار ایران دانست و اظهار کرد: ملت ایران بار دیگر نشان داد که سرمایه اصلی این کشور، مردم آگاه، مقاوم و وفادار آن هستند و این سرمایه اجتماعی، مهم‌ترین پشتوانه اقتدار ملی به شمار می‌رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش تعیین‌کننده نخبگان در آینده کشور، خاطرنشان کرد: دشمنان همواره نخبگان ایرانی را در اولویت اهداف خود قرار می‌دهند، زیرا به‌خوبی از نقش آنان در افزایش توان علمی، فناورانه و دفاعی کشور آگاه هستند. از این‌رو، مسئولیت نسل جوان و نخبگان در استمرار مسیر پیشرفت و اقتدار ایران، مسئولیتی تاریخی و تعیین‌کننده است.

امیر سرتیپ شیخ خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران، جامعه‌پذیری نظامی و اجتماعی نخبگان و زمینه‌سازی برای رشد تمدنی آنان را از مهم‌ترین رسالت‌های خود می‌داند و خوشبختانه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این مسیر با موفقیت طی شده و ارتش توانسته است نقش مؤثری در پرورش سرمایه‌های انسانی کشور ایفا کند.

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