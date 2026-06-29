معاون قضایی قوه قضاییه: زنده نگه داشتن یاد شهدا تداوم راه آنان است
معاون قضایی قوه قضاییه در هفته قوه قضاییه با حضور در منزل شهید حسین یاور یاد از شهدای حمله رژیم صهیونیستی به ندامتگاه اوین، با خانواده این شهید والامقام دیدار کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام علی مظفری، معاون قضایی قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضاییه و در راستای تکریم و پاسداشت مقام شهدا، با حضور در منزل شهید حسین یاوریاد از شهدای حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به ندامتگاه اوین، با خانواده این شهید والامقام دیدار کرد.
شهید حسین یاوریاد از کارکنان ندامتگاه اوین بود که در جریان حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به این ندامتگاه در دوم تیرماه، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
معاون قضایی قوه قضاییه در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید یاوریاد و دیگر شهدای اوین، با اشاره به مصائب و مشکلات اهلبیت امام حسین (ع)، اظهار کرد: خانوادههای معظم شهدا نیز همچون خاندان عصمت و طهارت، با صبر و حلم بر مشکلات و مصائب، راه صبر و استقامت را پیمودهاند و این صبر جمیل، الگویی برای همه ماست.
تأکید بر نقل ویژگیهای شهید توسط خانواده
حجتالاسلام والمسلمین منتظری با تأکید بر اینکه ویژگیها و خصوصیات اخلاقی و رفتاری شهید باید توسط خانواده ایشان نقل و برای نسلها بازگو شود، گفت: خانوادههای شهدا، گنجینههای ارزشمندی از فضایل و رشادتهای شهدا در اختیار دارند که باید این میراث گرانبها برای جامعه و به ویژه نسل جوان تبیین و منتقل شود.
زنده نگه داشتن یاد شهدا، تداوم راه آنان
معاون قضایی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا تأکید کرد و تصریح کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، نه تنها تجلیل از گذشته است، بلکه راه آنان را برای آینده تداوم میبخشد. هرچه بیشتر از شهدا بگوییم و ویژگیهای آنان را بازگو کنیم، به همان اندازه جامعه از برکات معنوی آنان بهرهمند خواهد شد و راهشان استمرار مییابد.
استماع درخواستهای خانواده شهید و صدور دستورات قضایی
وی در ادامه ضمن استماع درخواستها و مسائل حقوقی و قضایی خانواده شهید، دستورات لازم برای پیگیری و حل مشکلات آنان را صادر کرد.
معاون قضایی قوه قضاییه در پایان ابراز، امیدواری کرد: با تداوم راه شهدا، نظام مقدس جمهوری اسلامی در برابر توطئههای دشمنان، روزبهروز مستحکمتر و موفقتر شود.
گفتنی است؛ از این شهید والا مقام یک فرزند دختر ۹ ساله به یادگار مانده است.