تأکید بر تخصیص عادلانه منابع مالیات بر ارزش افزوده برای تقویت خدمات شهری استان تهران

به گزارش ایلنا، نشست مجمع نمایندگان استان تهران با حضور رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و ۱۵ شهردار حوزه‌های انتخابیه ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، پیش از ظهر امروز (دوشنبه ۸ تیرماه) برگزار شد.

سیدعلی یزدی‌خواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، در این نشست ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم، گفت: استان تهران با وجود جایگاه ویژه خود، از نظر زیرساختی جزو استان‌های کمتر برخوردار محسوب می‌شود و امکانات موجود با نیازهای این استان تناسب ندارد.

وی با اشاره به درآمدهای شهرداری‌های استان تهران افزود: در تهران و در زمینه تأمین امکانات و خدمات، مشکلات و نیازهای این استان به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ارزش افزوده منابع قابل توجهی در اختیار دارد و انتظار می‌رود بخشی از این منابع برای تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات خدمات شهری استان تهران اختصاص یابد.

یزدی‌خواه ادامه داد: برخی از شهرداری‌های استان تهران همچنان در تأمین اتوبوس‌های شهری با مشکل مواجه هستند. همچنین مجلس در موضوع اختصاص سهمیه قیر، مصوبه روشنی داشته و مقرر شده است این منابع از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه استان تهران در حوزه ماشین‌آلات خدمات شهری و امدادی، تأمین قیر، سهم ارزش افزوده و ناوگان حمل‌ونقل عمومی با مشکلات جدی مواجه است، گفت: در این جلسه وارد موضوع مترو نشدیم و پیگیری این بخش را از طریق وزارت راه و شهرسازی دنبال خواهیم کرد، اما توسعه متروی حومه تهران از ضرورت‌های اساسی است.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران خاطرنشان کرد: پروژه‌های متروی پردیس، شهریار، ملارد، قدس، پیشوا، ورامین و محور جنوبی تهران از جمله طرح‌هایی هستند که برخی از آنها بعضاً بیش از یک بار کلنگ‌زنی شده‌اند و لازم است سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گزارشی از مطالعات و اقدامات انجام‌شده در این خصوص ارائه کند.

یزدی‌خواه در پایان خواستار ارائه آمار دقیق از میزان سهم استان تهران در توزیع قیر، ماشین‌آلات خدمات‌رسان و سایر امکانات شد و تأکید کرد: باید مشخص شود چه میزان از این ظرفیت‌ها و امکانات به استان تهران اختصاص یافته تا امکان بررسی و تصمیم‌گیری دقیق‌تر برای رفع مشکلات این استان فراهم شود.

محمد سراج، عضو مجمع نمایندگان استان تهران، در نشست مشترک مجمع نمایندگان تهران با شهرداران استان تهران، با بیان اینکه این جلسه به درخواست نمایندگان برگزار شده است، گفت: هدف از برگزاری این نشست، شنیدن مستقیم دردها، دغدغه‌ها و مشکلات شهرداران و ایجاد فضایی برای تبادل نظر و هم‌اندیشی است.

وی افزود: نیازها و مطالبات شهرداران بسیار گسترده است و لازم است این مسائل به‌صورت دقیق دسته‌بندی و اولویت‌بندی شود تا امکان پیگیری و رفع آن‌ها فراهم شود. همچنین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای ایفای بهتر مأموریت‌های خود نیازمند تقویت و حمایت بیشتر است.

سراج با اشاره به نحوه تخصیص اعتبارات ارزش افزوده به شهرداری‌ها، اظهار کرد: در برخی موارد، هنگام اختصاص این منابع به شهرداری‌ها، برای آن‌ها تعیین می‌شود که اعتبارات را در چه بخش‌هایی و برای خرید چه اقلامی هزینه کنند که این موضوع نیازمند بازنگری و افزایش اختیارات مدیریت شهری است.

وی همچنین به وضعیت نیروهای آتش‌نشانی اشاره کرد و گفت: تنها حدود ۵ درصد از نیروهای آتش‌نشانی دارای وضعیت استخدامی رسمی هستند و بخش عمده این نیروها از امنیت شغلی برخوردار نیستند؛ از این‌رو لازم است سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای ساماندهی وضعیت استخدامی آنان مساعدت و همکاری لازم را داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به وجود حدود ۱۸ هزار نیروی دارای قرارداد مستقیم در شهرداری‌های استان تهران، تصریح کرد: این نیروها با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و انتظار می‌رود با هدایت، حمایت و پیگیری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، زمینه رفع این مشکلات فراهم شود.

علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در این نشست گفت: گفته شد حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان در این بخش به شهرداری ها کمک و توزیع شده است، اما این پرسش مطرح است که آیا این منابع به‌صورت عادلانه میان شهرداری‌ها توزیع شده است یا خیر. برخی از شهرهای استان تهران در سال ۱۴۰۴ خسارت‌های بیشتری نسبت به سایر مناطق متحمل شدند، اما به نظر می‌رسد در توزیع این منابع، عدالت به‌طور کامل رعایت نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر از شهرداری‌های آسیب‌دیده، افزود: باید مشخص شود کمک‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تا چه میزان می‌تواند مشکلات شهرهای استان تهران را پوشش دهد و چه برنامه‌ای برای جبران این کاستی‌ها وجود دارد.

سلیمی همچنین بر لزوم بازنگری در طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها تأکید کرد و گفت: این طرح‌ها باید متناسب با شرایط و نیازهای روز مورد بازبینی قرار گیرند و اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.

وی با اشاره به مسائل زیست‌محیطی اظهار کرد: در حوزه آلایندگی محیط زیست قوانین متعددی وجود دارد، اما باید بررسی شود چرا این قوانین به‌درستی اجرا نشده‌اند. همچنین قوانین مرتبط با شهرداری‌ها نیازمند بازنگری است و مواردی که نیاز به اصلاح از سوی مجلس دارد، باید احصا و برای پیگیری ارائه شود.

در ادامه این نشست، پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مسائل مطرح‌شده از سوی شهرداران، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات شهرداری‌ها به حوزه منابع مالی و اعتبارات بازمی‌گردد و لازم است برای تأمین بودجه مورد نیاز آن‌ها تدابیر مناسبی اندیشیده شود. هرچند سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این زمینه کمک‌هایی داشته است، اما اگر شهرداری‌ها پیشنهادهای مشخص و کارشناسی ارائه کنند، امکان پیگیری و حمایت مؤثرتر فراهم خواهد شد.

وی افزود: مجلس در سال‌های گذشته برای پروژه‌هایی همچون متروی اسلامشهر و همچنین توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در شمیرانات اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تصویب کرده است. فلسفی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اظهار کرد: شهرداری‌ها پیش از طرح مطالبات خود از دولت، می‌توانند از ظرفیت شوراهای اسلامی شهر استفاده کرده و پیشنهادها و لوایح مورد نیاز را از این مسیر پیگیری کنند تا در نهایت از طریق مجلس اصلاحات قانونی لازم انجام شود.

وی ادامه داد: ضروری است شهرداری‌ها برنامه‌ای مشخص همراه با سه یا چهار اولویت اصلی خود را در حوزه مدیریت شهری تدوین و ارائه کنند تا این موارد در قالب بودجه یا اصلاح قوانین مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین برای اجرای این برنامه‌ها باید زمان‌بندی مشخصی در نظر گرفته شود.

علی خزایی، نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه مسائل استان تهران باید به‌صورت جامع مورد توجه قرار گیرد، گفت: برخی از مشکلات، ماهیتی اختصاصی دارند و نیازمند رسیدگی ویژه هستند. یکی از مهم‌ترین این موضوعات، نحوه توزیع درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده است که بیش از همه شهرهای کوچک را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: مراجعات مردمی نشان می‌دهد بسیاری از شهرداری‌های شهرهای کوچک حتی در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه هستند و کمک‌های پیش‌بینی‌شده یا با تأخیر پرداخت می‌شود یا به میزان کافی نیست.

خزایی با اشاره به محرومیت برخی مناطق استان تهران اظهار کرد: برخلاف تصور عمومی، استان تهران در بخش‌هایی با محرومیت‌های جدی روبه‌رو است و در حوزه‌هایی مانند سرانه‌های بهداشتی، ورزشی و امکانات شهری با کمبودهای قابل توجهی مواجه است؛ از این‌رو این مناطق نیازمند توجه ویژه دولت هستند.

وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت نیروهای آتش‌نشانی تأکید کرد و گفت: بسیاری از شهرداری‌ها با کمبود نیروی آتش‌نشان مواجه هستند و این موضوع به‌ویژه در شهرهای کوچک بیش از پیش احساس می‌شود. پیش از این نیز پیشنهاد شده بود که مجموعه آتش‌نشانی به یک سازمان مستقل تبدیل شود تا امکان تأمین نیروی انسانی و ساماندهی بهتر این حوزه فراهم شود.

در ادامه این نشست، مجتبی رحمان‌دوست، عضو مجمع نمایندگان استان تهران، گفت: موضوع استفاده‌های خاص از خطوط ویژه باید مورد توجه قرار گیرد و ساماندهی شود. همچنین پیشنهاد می‌کنم این نشست‌ها به صورت مستمر و منظم ادامه پیدا کند تا مسائل استان تهران با هماهنگی بیشتری پیگیری شود.

همچنین مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت ارائه اطلاعات دقیق به نمایندگان، اظهار کرد: برای رفع مشکلات استان تهران، به‌ویژه در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل فرهنگی، لازم است اطلاعات جامع و دقیقی در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد تا بتوانیم در فرآیند قانون‌گذاری و نظارت، اقدامات مؤثرتری برای رفع مشکلات انجام دهیم.

در ادامه این نشست، حامد علامتی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی در استان تهران، گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، نگاه فرهنگی به حوزه فضاسازی شهری و اختصاص زمین برای فعالیت‌های فرهنگی است که بخش مهمی از آن بر عهده شهرداری‌ها قرار دارد.

وی با اشاره به ساختمان ۲۶ هزار مترمربعی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، افزود: این مجموعه در دهه ۷۰ با همراهی یکی از شهرداران تهران و از محل بخشی از فضای پارک لاله در اختیار کانون قرار گرفت و امروز به یکی از مراکز مهم فرهنگی کشور تبدیل شده و منشأ خدمات و برکات فراوانی برای کودکان و نوجوانان است.

علامتی با درخواست از شهرداران و نمایندگان مجلس اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم هر یک از شهرداران مناطق، قول و وعده دهند تا ساختمانی حدود ۲۵۰ مترمربع در یکی از پارک‌های شهری در اختیار کانون پرورش فکری قرار دهند تا تجهیز و راه‌اندازی آن بر عهده کانون باشد و بتوانیم در هر منطقه یک مرکز فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم.

در ادامه، مسعود نصرتی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، گفت: برای نخستین بار جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان استان تهران برگزار شده است. طی ۹ سال گذشته که در حوزه معاونت عمرانی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مسئولیت داشته‌ام، چنین نشست مشترکی برگزار نشده بود.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه استان تهران افزود: استان تهران به دلیل استقرار پایتخت از ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی برخوردار است و رسیدگی به مسائل آن نیازمند دقت، برنامه‌ریزی و توجه ویژه است. شناسایی نقاط قوت و ضعف و ساماندهی امور نیز تنها با همدلی و هماهنگی میان مسئولان امکان‌پذیر خواهد بود.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به نگاه موجود نسبت به وضعیت مالی شهرداری‌ها اظهار کرد: در برخی بخش‌های دولت این تصور وجود دارد که شهرداری‌ها از وضعیت مالی مناسبی برخوردار هستند و نیازی به حمایت ندارند، در حالی که این نگاه ناشی از عدم شناخت دقیق از شرایط موجود است.

نصرتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در جریان جنگ ۱۲ روزه، گفت: بازسازی مناطق آسیب‌دیده نیازمند تأمین منابع مالی است. در همان روزهای نخست جنگ، اقدامات لازم برای خدمات‌رسانی و بازسازی‌های اولیه انجام شد و خوشبختانه این اقدامات موجب شد خللی در ارائه خدمات به شهروندان و آرامش عمومی ایجاد نشود.

معاون وزیر کشور با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، تصریح کرد: باید در کنار یکدیگر قرار بگیریم تا امور با سرعت و کیفیت بیشتری پیش برود. استان تهران بیشترین حجم مراجعات مردمی را در کشور دارد و همین موضوع اهمیت رسیدگی به مسائل این استان را دوچندان کرده است.

وی ادامه داد: حوزه حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه حمل‌ونقل ریلی، باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

نصرتی با بیان اینکه جایگاه شهرداری‌ها طی سال‌های اخیر تغییر کرده است، اظهار کرد: در گذشته شهرداری‌ها صرفاً به‌عنوان دستگاه‌های خدمات‌رسان شناخته می‌شدند، اما مسئولیت‌های فرهنگی نیز بر عهده شهرداری‌ها قرار گرفته است. امروز شهرداری‌ها تنها خدمات شهری ارائه نمی‌کنند، بلکه نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی و توسعه شهروندمداری بر عهده دارند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تدوین قوانین ویژه برای استان تهران گفت: با توجه به شرایط خاص استان تهران و دهیاری‌های آن، نیازمند قوانین ویژه و متفاوت هستیم. استان تهران باید با نگاه خاص اداره شود و برای حل مسائل آن زمان و برنامه‌ریزی ویژه اختصاص یابد، چرا که حدود ۲۰ درصد جمعیت شهری کشور در این استان سکونت دارند.



امیدی‌پور، معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در نشست مشترک شهرداران استان تهران و مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، ضمن گرامیداشت ایام سوگواری، گفت: در روزهایی قرار داریم که همزمان با ایام محرم، مردم عزیز، شریف و قدرشناس ایران اسلامی خود را برای بدرقه باشکوه امام شهیدمان آماده می‌کنند. امیدواریم با حضور میلیونی مردم در این مراسم، برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات ملت ایران رقم بخورد.

وی با اشاره به ارائه گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۳، مشکلات اساسی شهرداری‌های استان تهران و راهکارهای حمایتی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، افزود: بخشی از اعتبارات متمرکز در اختیار این سازمان قرار دارد و بخش دیگری از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به صورت مستقیم از سوی ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود.

معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: از مجموع ۱۰ درصد منابع مالیات بر ارزش افزوده، ۴ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور است که از طریق سازمان توزیع می‌شود.

امیدی‌پور با اشاره به میزان کمک‌های مالی به شهرداری‌های استان تهران، اظهار کرد: مجموع کمک‌های سازمان به شهرداری‌های استان تهران در سال ۱۴۰۳، یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و رشد قابل توجهی داشته است. منابع این کمک‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده دولت تأمین می‌شود و درصد مشخصی از آن در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه امسال بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور آسیب دیده و شرایط اقتصادی با ناپایداری‌هایی همراه بوده است، تصریح کرد: انتظار منطقی این است که در سالجاری رشد قابل توجهی در درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده نداشته باشیم.

معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین از حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه نمایندگان استان تهران، قدردانی کرد و گفت: با حمایت مجلس، اعتبارات مربوط به ماده ۴۲ نیز برای کمک به شهرداری‌ها اختصاص یافت که نقش مهمی در تقویت منابع این بخش داشت.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور در سال ۱۴۰۴، افزود: در سال جاری کشور حوادث و رخدادهای متعددی از جمله جنگ ۱۲ روزه و برخی ناآرامی‌ها را پشت سر گذاشت و در تمامی این شرایط، شهرداری‌ها نخستین دستگاه‌هایی بودند که در میدان خدمت‌رسانی حضور داشتند و خدمات گسترده‌ای به مردم ارائه کردند. البته در این مسیر نیز شهرداری‌ها خسارات قابل توجهی متحمل شدند.

معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با ارائه آماری از خسارات وارد شده به مدیریت شهری، گفت: در مجموع ۲۳۷ شهر کشور که به صورت مستقیم درگیر جنگ بودند، بیش از ۲۰۰ دستگاه عمرانی و خدماتی در این حوادث آسیب دیدند.

امیدی‌پور ادامه داد:با این حال و با اقدامات انجام‌شده از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، قرارداد تأمین ۳۰۰ دستگاه خودروی آتش‌نشانی منعقد شده است تا این خودروها بر اساس اولویت در اختیار شهرهای نیازمند قرار گیرند.

وی در پایان با اشاره به حمایت‌های مالی سازمان از شهرداری‌ها، خاطرنشان کرد: افزون بر اقدامات انجام شده، ۲۳ هزار میلیارد تومان تا پایان فروردین‌ماه از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شهرداری‌ها کمک شده است تا فضای نااطمینانی در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مدیریت شهری ایجاد نشود و شهرداری‌ها بتوانند خدمات خود را بدون وقفه ادامه دهند.

سیدعلی یزدی‌خواه در جمع‌بندی نشست مشترک مجمع نمایندگان استان تهران با شهرداران منتخب و مسئولان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، با اشاره به برگزاری این جلسه در آستانه تشییع «امام شهید»، گفت: در این نشست مهم‌ترین چالش‌ها و مطالبات شهرداری‌های استان تهران در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: شهرداری‌هایی تابع استان تهران از نظر زیرساخت‌های موجود و کفایت قوانین مصوب، دچار چالش‌هایی در حوزه مالیات برارزش افزوده و موضوعات بیمه‌ای هستند که امیدواریم با برگزاری این جلسات به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم./

نشست مجمع نمایندگان استان تهران با حضور رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و ۱۵ شهردار حوزه‌های انتخابیه ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، پیش از ظهر امروز (دوشنبه ۸ تیرماه) برگزار شد.

سیدعلی یزدی‌خواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، در این نشست ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم، گفت: استان تهران با وجود جایگاه ویژه خود، از نظر زیرساختی جزو استان‌های کمتر برخوردار محسوب می‌شود و امکانات موجود با نیازهای این استان تناسب ندارد.

وی با اشاره به درآمدهای شهرداری‌های استان تهران افزود: در تهران و در زمینه تأمین امکانات و خدمات، مشکلات و نیازهای این استان به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ارزش افزوده منابع قابل توجهی در اختیار دارد و انتظار می‌رود بخشی از این منابع برای تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات خدمات شهری استان تهران اختصاص یابد.

یزدی‌خواه ادامه داد: برخی از شهرداری‌های استان تهران همچنان در تأمین اتوبوس‌های شهری با مشکل مواجه هستند. همچنین مجلس در موضوع اختصاص سهمیه قیر، مصوبه روشنی داشته و مقرر شده است این منابع از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه استان تهران در حوزه ماشین‌آلات خدمات شهری و امدادی، تأمین قیر، سهم ارزش افزوده و ناوگان حمل‌ونقل عمومی با مشکلات جدی مواجه است، گفت: در این جلسه وارد موضوع مترو نشدیم و پیگیری این بخش را از طریق وزارت راه و شهرسازی دنبال خواهیم کرد، اما توسعه متروی حومه تهران از ضرورت‌های اساسی است.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران خاطرنشان کرد: پروژه‌های متروی پردیس، شهریار، ملارد، قدس، پیشوا، ورامین و محور جنوبی تهران از جمله طرح‌هایی هستند که برخی از آنها بعضاً بیش از یک بار کلنگ‌زنی شده‌اند و لازم است سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گزارشی از مطالعات و اقدامات انجام‌شده در این خصوص ارائه کند.

یزدی‌خواه در پایان خواستار ارائه آمار دقیق از میزان سهم استان تهران در توزیع قیر، ماشین‌آلات خدمات‌رسان و سایر امکانات شد و تأکید کرد: باید مشخص شود چه میزان از این ظرفیت‌ها و امکانات به استان تهران اختصاص یافته تا امکان بررسی و تصمیم‌گیری دقیق‌تر برای رفع مشکلات این استان فراهم شود.

محمد سراج، عضو مجمع نمایندگان استان تهران، در نشست مشترک مجمع نمایندگان تهران با شهرداران استان تهران، با بیان اینکه این جلسه به درخواست نمایندگان برگزار شده است، گفت: هدف از برگزاری این نشست، شنیدن مستقیم دردها، دغدغه‌ها و مشکلات شهرداران و ایجاد فضایی برای تبادل نظر و هم‌اندیشی است.

وی افزود: نیازها و مطالبات شهرداران بسیار گسترده است و لازم است این مسائل به‌صورت دقیق دسته‌بندی و اولویت‌بندی شود تا امکان پیگیری و رفع آن‌ها فراهم شود. همچنین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای ایفای بهتر مأموریت‌های خود نیازمند تقویت و حمایت بیشتر است.

سراج با اشاره به نحوه تخصیص اعتبارات ارزش افزوده به شهرداری‌ها، اظهار کرد: در برخی موارد، هنگام اختصاص این منابع به شهرداری‌ها، برای آن‌ها تعیین می‌شود که اعتبارات را در چه بخش‌هایی و برای خرید چه اقلامی هزینه کنند که این موضوع نیازمند بازنگری و افزایش اختیارات مدیریت شهری است.

وی همچنین به وضعیت نیروهای آتش‌نشانی اشاره کرد و گفت: تنها حدود ۵ درصد از نیروهای آتش‌نشانی دارای وضعیت استخدامی رسمی هستند و بخش عمده این نیروها از امنیت شغلی برخوردار نیستند؛ از این‌رو لازم است سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای ساماندهی وضعیت استخدامی آنان مساعدت و همکاری لازم را داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به وجود حدود ۱۸ هزار نیروی دارای قرارداد مستقیم در شهرداری‌های استان تهران، تصریح کرد: این نیروها با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و انتظار می‌رود با هدایت، حمایت و پیگیری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، زمینه رفع این مشکلات فراهم شود.

علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در این نشست گفت: گفته شد حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان در این بخش به شهرداری ها کمک و توزیع شده است، اما این پرسش مطرح است که آیا این منابع به‌صورت عادلانه میان شهرداری‌ها توزیع شده است یا خیر. برخی از شهرهای استان تهران در سال ۱۴۰۴ خسارت‌های بیشتری نسبت به سایر مناطق متحمل شدند، اما به نظر می‌رسد در توزیع این منابع، عدالت به‌طور کامل رعایت نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر از شهرداری‌های آسیب‌دیده، افزود: باید مشخص شود کمک‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تا چه میزان می‌تواند مشکلات شهرهای استان تهران را پوشش دهد و چه برنامه‌ای برای جبران این کاستی‌ها وجود دارد.

سلیمی همچنین بر لزوم بازنگری در طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها تأکید کرد و گفت: این طرح‌ها باید متناسب با شرایط و نیازهای روز مورد بازبینی قرار گیرند و اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.

وی با اشاره به مسائل زیست‌محیطی اظهار کرد: در حوزه آلایندگی محیط زیست قوانین متعددی وجود دارد، اما باید بررسی شود چرا این قوانین به‌درستی اجرا نشده‌اند. همچنین قوانین مرتبط با شهرداری‌ها نیازمند بازنگری است و مواردی که نیاز به اصلاح از سوی مجلس دارد، باید احصا و برای پیگیری ارائه شود.

در ادامه این نشست، پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مسائل مطرح‌شده از سوی شهرداران، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات شهرداری‌ها به حوزه منابع مالی و اعتبارات بازمی‌گردد و لازم است برای تأمین بودجه مورد نیاز آن‌ها تدابیر مناسبی اندیشیده شود. هرچند سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این زمینه کمک‌هایی داشته است، اما اگر شهرداری‌ها پیشنهادهای مشخص و کارشناسی ارائه کنند، امکان پیگیری و حمایت مؤثرتر فراهم خواهد شد.

وی افزود: مجلس در سال‌های گذشته برای پروژه‌هایی همچون متروی اسلامشهر و همچنین توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در شمیرانات اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تصویب کرده است. فلسفی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اظهار کرد: شهرداری‌ها پیش از طرح مطالبات خود از دولت، می‌توانند از ظرفیت شوراهای اسلامی شهر استفاده کرده و پیشنهادها و لوایح مورد نیاز را از این مسیر پیگیری کنند تا در نهایت از طریق مجلس اصلاحات قانونی لازم انجام شود.

وی ادامه داد: ضروری است شهرداری‌ها برنامه‌ای مشخص همراه با سه یا چهار اولویت اصلی خود را در حوزه مدیریت شهری تدوین و ارائه کنند تا این موارد در قالب بودجه یا اصلاح قوانین مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین برای اجرای این برنامه‌ها باید زمان‌بندی مشخصی در نظر گرفته شود.

علی خزایی، نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه مسائل استان تهران باید به‌صورت جامع مورد توجه قرار گیرد، گفت: برخی از مشکلات، ماهیتی اختصاصی دارند و نیازمند رسیدگی ویژه هستند. یکی از مهم‌ترین این موضوعات، نحوه توزیع درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده است که بیش از همه شهرهای کوچک را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: مراجعات مردمی نشان می‌دهد بسیاری از شهرداری‌های شهرهای کوچک حتی در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه هستند و کمک‌های پیش‌بینی‌شده یا با تأخیر پرداخت می‌شود یا به میزان کافی نیست.

خزایی با اشاره به محرومیت برخی مناطق استان تهران اظهار کرد: برخلاف تصور عمومی، استان تهران در بخش‌هایی با محرومیت‌های جدی روبه‌رو است و در حوزه‌هایی مانند سرانه‌های بهداشتی، ورزشی و امکانات شهری با کمبودهای قابل توجهی مواجه است؛ از این‌رو این مناطق نیازمند توجه ویژه دولت هستند.

وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت نیروهای آتش‌نشانی تأکید کرد و گفت: بسیاری از شهرداری‌ها با کمبود نیروی آتش‌نشان مواجه هستند و این موضوع به‌ویژه در شهرهای کوچک بیش از پیش احساس می‌شود. پیش از این نیز پیشنهاد شده بود که مجموعه آتش‌نشانی به یک سازمان مستقل تبدیل شود تا امکان تأمین نیروی انسانی و ساماندهی بهتر این حوزه فراهم شود.

در ادامه این نشست، مجتبی رحمان‌دوست، عضو مجمع نمایندگان استان تهران، گفت: موضوع استفاده‌های خاص از خطوط ویژه باید مورد توجه قرار گیرد و ساماندهی شود. همچنین پیشنهاد می‌کنم این نشست‌ها به صورت مستمر و منظم ادامه پیدا کند تا مسائل استان تهران با هماهنگی بیشتری پیگیری شود.

همچنین مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت ارائه اطلاعات دقیق به نمایندگان، اظهار کرد: برای رفع مشکلات استان تهران، به‌ویژه در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل فرهنگی، لازم است اطلاعات جامع و دقیقی در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد تا بتوانیم در فرآیند قانون‌گذاری و نظارت، اقدامات مؤثرتری برای رفع مشکلات انجام دهیم.

در ادامه این نشست، حامد علامتی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی در استان تهران، گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، نگاه فرهنگی به حوزه فضاسازی شهری و اختصاص زمین برای فعالیت‌های فرهنگی است که بخش مهمی از آن بر عهده شهرداری‌ها قرار دارد.

وی با اشاره به ساختمان ۲۶ هزار مترمربعی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، افزود: این مجموعه در دهه ۷۰ با همراهی یکی از شهرداران تهران و از محل بخشی از فضای پارک لاله در اختیار کانون قرار گرفت و امروز به یکی از مراکز مهم فرهنگی کشور تبدیل شده و منشأ خدمات و برکات فراوانی برای کودکان و نوجوانان است.

علامتی با درخواست از شهرداران و نمایندگان مجلس اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم هر یک از شهرداران مناطق، قول و وعده دهند تا ساختمانی حدود ۲۵۰ مترمربع در یکی از پارک‌های شهری در اختیار کانون پرورش فکری قرار دهند تا تجهیز و راه‌اندازی آن بر عهده کانون باشد و بتوانیم در هر منطقه یک مرکز فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم.

در ادامه، مسعود نصرتی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، گفت: برای نخستین بار جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان استان تهران برگزار شده است. طی ۹ سال گذشته که در حوزه معاونت عمرانی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مسئولیت داشته‌ام، چنین نشست مشترکی برگزار نشده بود.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه استان تهران افزود: استان تهران به دلیل استقرار پایتخت از ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی برخوردار است و رسیدگی به مسائل آن نیازمند دقت، برنامه‌ریزی و توجه ویژه است. شناسایی نقاط قوت و ضعف و ساماندهی امور نیز تنها با همدلی و هماهنگی میان مسئولان امکان‌پذیر خواهد بود.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به نگاه موجود نسبت به وضعیت مالی شهرداری‌ها اظهار کرد: در برخی بخش‌های دولت این تصور وجود دارد که شهرداری‌ها از وضعیت مالی مناسبی برخوردار هستند و نیازی به حمایت ندارند، در حالی که این نگاه ناشی از عدم شناخت دقیق از شرایط موجود است.

نصرتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در جریان جنگ ۱۲ روزه، گفت: بازسازی مناطق آسیب‌دیده نیازمند تأمین منابع مالی است. در همان روزهای نخست جنگ، اقدامات لازم برای خدمات‌رسانی و بازسازی‌های اولیه انجام شد و خوشبختانه این اقدامات موجب شد خللی در ارائه خدمات به شهروندان و آرامش عمومی ایجاد نشود.

معاون وزیر کشور با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، تصریح کرد: باید در کنار یکدیگر قرار بگیریم تا امور با سرعت و کیفیت بیشتری پیش برود. استان تهران بیشترین حجم مراجعات مردمی را در کشور دارد و همین موضوع اهمیت رسیدگی به مسائل این استان را دوچندان کرده است.

وی ادامه داد: حوزه حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه حمل‌ونقل ریلی، باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

نصرتی با بیان اینکه جایگاه شهرداری‌ها طی سال‌های اخیر تغییر کرده است، اظهار کرد: در گذشته شهرداری‌ها صرفاً به‌عنوان دستگاه‌های خدمات‌رسان شناخته می‌شدند، اما مسئولیت‌های فرهنگی نیز بر عهده شهرداری‌ها قرار گرفته است. امروز شهرداری‌ها تنها خدمات شهری ارائه نمی‌کنند، بلکه نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی و توسعه شهروندمداری بر عهده دارند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تدوین قوانین ویژه برای استان تهران گفت: با توجه به شرایط خاص استان تهران و دهیاری‌های آن، نیازمند قوانین ویژه و متفاوت هستیم. استان تهران باید با نگاه خاص اداره شود و برای حل مسائل آن زمان و برنامه‌ریزی ویژه اختصاص یابد، چرا که حدود ۲۰ درصد جمعیت شهری کشور در این استان سکونت دارند.



امیدی‌پور، معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در نشست مشترک شهرداران استان تهران و مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، ضمن گرامیداشت ایام سوگواری، گفت: در روزهایی قرار داریم که همزمان با ایام محرم، مردم عزیز، شریف و قدرشناس ایران اسلامی خود را برای بدرقه باشکوه امام شهیدمان آماده می‌کنند. امیدواریم با حضور میلیونی مردم در این مراسم، برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات ملت ایران رقم بخورد.

وی با اشاره به ارائه گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۳، مشکلات اساسی شهرداری‌های استان تهران و راهکارهای حمایتی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، افزود: بخشی از اعتبارات متمرکز در اختیار این سازمان قرار دارد و بخش دیگری از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به صورت مستقیم از سوی ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود.

معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: از مجموع ۱۰ درصد منابع مالیات بر ارزش افزوده، ۴ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور است که از طریق سازمان توزیع می‌شود.

امیدی‌پور با اشاره به میزان کمک‌های مالی به شهرداری‌های استان تهران، اظهار کرد: مجموع کمک‌های سازمان به شهرداری‌های استان تهران در سال ۱۴۰۳، یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و رشد قابل توجهی داشته است. منابع این کمک‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده دولت تأمین می‌شود و درصد مشخصی از آن در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه امسال بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور آسیب دیده و شرایط اقتصادی با ناپایداری‌هایی همراه بوده است، تصریح کرد: انتظار منطقی این است که در سالجاری رشد قابل توجهی در درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده نداشته باشیم.

معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین از حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه نمایندگان استان تهران، قدردانی کرد و گفت: با حمایت مجلس، اعتبارات مربوط به ماده ۴۲ نیز برای کمک به شهرداری‌ها اختصاص یافت که نقش مهمی در تقویت منابع این بخش داشت.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور در سال ۱۴۰۴، افزود: در سال جاری کشور حوادث و رخدادهای متعددی از جمله جنگ ۱۲ روزه و برخی ناآرامی‌ها را پشت سر گذاشت و در تمامی این شرایط، شهرداری‌ها نخستین دستگاه‌هایی بودند که در میدان خدمت‌رسانی حضور داشتند و خدمات گسترده‌ای به مردم ارائه کردند. البته در این مسیر نیز شهرداری‌ها خسارات قابل توجهی متحمل شدند.

معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با ارائه آماری از خسارات وارد شده به مدیریت شهری، گفت: در مجموع ۲۳۷ شهر کشور که به صورت مستقیم درگیر جنگ بودند، بیش از ۲۰۰ دستگاه عمرانی و خدماتی در این حوادث آسیب دیدند.

امیدی‌پور ادامه داد:با این حال و با اقدامات انجام‌شده از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، قرارداد تأمین ۳۰۰ دستگاه خودروی آتش‌نشانی منعقد شده است تا این خودروها بر اساس اولویت در اختیار شهرهای نیازمند قرار گیرند.

وی در پایان با اشاره به حمایت‌های مالی سازمان از شهرداری‌ها، خاطرنشان کرد: افزون بر اقدامات انجام شده، ۲۳ هزار میلیارد تومان تا پایان فروردین‌ماه از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شهرداری‌ها کمک شده است تا فضای نااطمینانی در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مدیریت شهری ایجاد نشود و شهرداری‌ها بتوانند خدمات خود را بدون وقفه ادامه دهند.

سیدعلی یزدی‌خواه در جمع‌بندی نشست مشترک مجمع نمایندگان استان تهران با شهرداران منتخب و مسئولان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، با اشاره به برگزاری این جلسه در آستانه تشییع «امام شهید»، گفت: در این نشست مهم‌ترین چالش‌ها و مطالبات شهرداری‌های استان تهران در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: شهرداری‌هایی تابع استان تهران از نظر زیرساخت‌های موجود و کفایت قوانین مصوب، دچار چالش‌هایی در حوزه مالیات برارزش افزوده و موضوعات بیمه‌ای هستند که امیدواریم با برگزاری این جلسات به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.

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