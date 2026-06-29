زیباکلام در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد

به گزارش ایلنا، اکبر نصراللهی سخنگوی هیئت منصفه اتهام‌های آقای محمد مهدی خیرجو را نشر مطالب خلاف واقع و اکاذیب در مصاحبه با صادق زیباکلام در برنامه زنده پل حافظ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد.

وی افزود: مدیر عامل خبرگزاری آنا در دفاعیات خود هدف برنامه پل‌حافظ را نقد و تحلیل مسائل روز و موضوعات مرتبط با دو جنگ تحمیلی و همچنین فراهم کردن بستری برای تضارب آرا، طرح دیدگاه‌های مختلف و نقد و بررسی آنها در چارچوب رسالت علمی و دانشگاهی رسانه اعلام کرد و‌ گفت هیچ سوءنیتی در این زمینه وجود نداشته است، کارشناس-مجری برنامه در موارد حساس، با اتکا به اصول حرفه‌ای رسانه و بازخوانی پرونده‌های عینی حقوق بشری مانند جنایات ارتش آمریکا در حمله به هواپیمای مسافربری ایرباس، مدرسه میناب، بیمارستان گاندی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی یا اهداف غیرنظامی، اظهارات مصاحبه‌شونده را به چالش کشیده و فضا را برای راستی‌آزمایی و قضاوت خودِ مخاطبان فراهم کرده است.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی تاکید کرد: متهم همچنین در بخش پایانی دفاعیات خود گفت که در این پرونده تنها بر اساس چند دقیقه از یک برنامه حدوداً یک‌ساعته برداشت‌هایی صورت گرفته و برای قضاوت دقیق باید کلیت برنامه که برآیند آن مثبت و اذعان به تاب آوری و انسجام اجتماعی و توان نیروهای نظامی در دفاع از کشور است، توجه شود.

نصراللهی اتهامات صادق زیبا کلام را نشر مطالب خلاف واقع و اکاذیب موضوع اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد و گفت: آقای زیباکلام در دفاعیات خود، مجدد دیدگاههای قبلی خود را در مورد جنایات آمریکا در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب تکرار و افزود «صورت مسئله این بود که ایشان (خبرگزاری آنا ) مثل دادگاه می خواست ثابت کند من از جنایات آمریکا دفاع می‌کنم».

وی یادآور شد: در این جلسه همچنین اتهامات مهدی احمدی اصل مدیر مسئول خبرگزاری تابناک به اتهام نشر مطالب خلاف واقع موضوع شکایت صنایع خودروسازی ایلیا بررسی شد که اعضای هیئت منصفه به اتفاق آرا وی را مجرم ندانستند.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در پایان گفت: رای نهایی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌ مدیران مسئول آنا، تابناک و صادق زیباکلام که به ریاست قاضی ابراهیم ترابی گلسفید در شعبه اول دادگاه کیفری یک برگزار شدند، متعاقبا صادر خواهد شد.

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