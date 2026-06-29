برگزاری مذاکرات فنی برای این هفته برنامه ریزی نشده بود

به گزارش ایلنا، کاظم غریب‌آبادی مذاکره کننده ارشد ایران، روز دوشنبه ۸ تیرماه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره مذاکرات کارگروه‌ها در چارچوب یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی، گفت: برگزاری نشست‌های فنی کارگروه‌ها برای این هفته برنامه‌ریزی نشده است.

غریب آبادی تصریح کرد: هرچند رایزنی‌ها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل، طبق روال، در جریان است اما خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر برگزاری گفت‌وگوهای فنی کارگروه‌ها در دوحه، تایید نمی‌شود.

غریب آبادی افزود: اولین دور گفت‌وگوهای فنی در چارچوب کارگروه‌های تعیین شده، با فراهم شدن شرایط و پس از توافق در خصوص تاریخ و محل آن، برگزار خواهد شد و رایزنی‌ها در این خصوص از طریق کشورهای میانجی ادامه دارد.

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