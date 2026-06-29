استفاده از عناوین «از» و «تا» درباره مسیرهای تشییع رهبر شهید غلط است

به گزارش ایلنا، سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ و رئیس ستاد برگزاری آئین وداع، نماز و تشییع قائد عظیم‌الشان امت در تهران، در جلسه کمیته فضای مجازی مراسم تشییع، ضمن تقدیر از مرکز ملی فضای مجازی برای میزبانی از این نشست و همچنین تشکر از کمیته فضای مجازی برای برگزاری مستمر جلسات و پیگیری مصوبات، ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهادت عاشورایی امام شهید انقلاب را تسلیت گفت. فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ، مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب را یک رویداد حماسی بی بدیل، قدرت‌افزا، استحکام‌بخش قدرت ملی و رویداد تمدنی که می‌تواند تعیین‌کننده باشد عنوان کرد.

سردار حسن‌زاده، اهمیت مواردی چون پوشش رسانه‌ای ویژه از جمعیت و فضای وداع و تشییع، محتوای مراسم، کیفیت حضور اقشار مختلف مردم و همچنین تفاوت‌های این مراسم کاملا بی‌بدیل با تمامی برنامه‌های گذشته را به حاضرین خاطرنشان کرد.

وی حضور ویژه رسانه ملی و فضای مجازی برای کمک به برگزاری هرچه بهتر مراسم تشییع را از اقدامات مهم و محوری دانست و گفت: دشمنان برای مراسمی که هنوز آغاز نشده از هفته ها قبل شایعات زیادی را تولید کرده‌اند و با توجه به اینکه امکان ادامه آن تا بعد از مراسم به شکل‌های مختلف وجود دارد، تمرکز بر روایت و انعکاس دقیق اخبار و رویدادها از اولویت بالایی برخوردار است.

سردار حسن‌زاده ادامه داد: از آنجایی که اغلب افرادی که در مراسم حضور پیدا می‌کنند هیچ تجربه مشابهی از چنین مراسمی ندارند لازم است فضای مجازی و رسانه‌ای کشور، همه اقدامات لازم برای آگاه‌سازی، اطلاع‌رسانی و آموزش مردم را به صورت ویژه دنبال کند.

رئیس ستاد تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در تهران گفت: برآوردی که تا این لحظه برای شرکت در مراسم وداع اعلام شده متفاوت از ظرفیت‌های موجود است لذا مامور هستیم تا با انجام اقدامات لازم شاهد همراهی مردم در مدیریت این مراسم باشکوه باشیم.

فرمانده سپاه تهران بزرگ ادامه داد: توجیه کامل شرکت‌کنندگان درباره حجم جمعیت، گرمای هوا، تراکم و دیگر موضوعاتی که فضای فیزیکی حضور را سخت می‌کند، بسیار مهم است و باعث افزایش تاب‌آوری می‌شود.

سردار حسن‌زاده در همین رابطه بر لزوم آموزش اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با گرمازدگی و توجیه مردم از طریق فضای مجازی تاکید کرد.

وی گفت: با توجه به اینکه این مراسم ان‌شاءالله با عظمت و باشکوه متفاوت برگزار می‌شود اما این سوال مطرح است که آیا رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی آمادگی کامل برای انعکاس در خور این برنامه را دارند؟

رئیس ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران تصریح کرد: باید موضوعات بیعت با رهبری، وحدت و انسجام ملی، اقتدار که تبلور حضور مردم است و آمادگی ملی را در فضای رسانه تقویت کنیم.

رئیس ستاد تشییع در ادامه در مورد طراحی مکان وداع، نکاتی را مطرح کرد و گفت: قرار است محل استقرار پیکرهای مطهر طوری باشد که از همه نقاط که مردم مستقر هستند امکان مشاهده، وجود داشته باشد و در کمتر از ۴۸ ساعت آینده اجرای نهایی آن کامل خواهد شد.

وی در خصوص اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید نیز گفت: در صبح روز دوم وداع(یکشنبه)، نماز اقامه خواهد شد اما اقامه نماز پایان مراسم وداع نیست و مراسم تا ساعت ۲۰ روز چهاردهم تیرماه ادامه خواهد داشت و پس از آن برای مراسم تشییع آماده خواهیم شد.

سردار حسن زاده در مورد مسیر تشییع نیز گفت: با توجه به حفظ سلامت مردم، استفاده از عناوین «از» و «تا» درباره مسیرها غلط است و منجر به سردرگمی مردم خواهد شد؛ چرا که مراسم تشییع صرفا در مسیرهای از پیش گفته برگزار می‌شود و مسیرهای مختلف به یک نقطه مشخص و مشترک ختم نخواهند شد.

گفتنی است، در این جلسه از طرح و هویت بصری جایگاه پیکر مطهر قائد شهید و اعضای شهید خانواده ایشان در مصلی امام خمینی(ره) رونمایی شد.

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