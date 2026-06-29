خودروسازان مستندات قیمت گذاری را به شورای رقابت ارائه دهند

به گزارش ایلنا، اکبر رنجبرزاده در واکنش به افزایش قیمت تولیدات ایران خودرو، گفت: آنچه مسلم است ما باید بر روند اجرای قوانین و ضوابط حاکم بر صنعت خودرو توسط خودروسازان به طور جدی نظارت کنیم.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نحوه قیمتگذاری خودرو طبق قانون، یادآور شد: بر اساس مصوبه شورای رقابت که به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شده است، خودروسازان باید ظرف مدت یک ماه مستندات افزایش قیمت تولیداتشان را به شورای رقابت ارائه دهند که در نهایت تایید یا رد خواهد شد و چنانچه مشکلی هم ایجاد شود از طریق این شورا اختلافات رفع خواهد شد.

وی تصریح کرد: هم اکنون شاهد این هستیم که خودروسازان در فواصل اندک نسبت به افزایش قیمت تولیداتشان اقدام می‌کنند که به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز باید گزارش کاملی از دلیل افزایش قیمت خودروها به شورای رقابت ارائه دهد تا بتوانند نظر خود را اعمال کنند، همچنین لازم است خودروسازان مستندات خود را پیرامون افزایش قیمت محصولاتشان به مردم ارائه دهند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، عنوان کرد: انتظار می‌رود در شرایطی که کشور با شرایط ویژه روبرو است تمام بخش‌ها اعم از خصوصی، دولتی یا خصولتی این وضعیت را مدنظر قرار دهند و بر تبل مشکلات نزنند و دغدغه ایجاد نکنند.

رنجبرزاده خاطرنشان کرد: هم اکنون باید در این شرایط، از مردم بیشتر حمایت شود نه اینکه جامعه را به سمت ناآرامی هدایت کنیم و از چارچوب قانونی خارج شویم.

وی افزود: امیدواریم قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در برخورد با هر اقدامی که از مسیر قانون عبور نکرده است ورود کرده و اعمال قانون کنند.

رنجبرزاده اظهار کرد: وقتی دلار به ۱۸۰ هزار تومان رسید معتقد بودیم چون خودروسازی ها ۷۰ درصد به دلار وابستگی دارند بنابراین چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند تا دچار ورشکستگی نشوند اما وقتی دلار به ۱۵۵ هزار تومان رسید افزایش قیمت‌ها همچنان تداوم یافت که در این شرایط شورای رقابت باید ورود کند تا مشخص شود چرا وقتی قیمت دلار کاهش یافت قیمت جدید خودروها اعلام شد.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، تاکید کرد: من قبل از جنگ موافق قیمتگذاری دستوری خودرو نبودم تا در بازار رقابت ایجاد شود و قیمت‌ها متناسب با کیفیت محصولات خودروسازی ها تعیین شود که بتوانند جان تازه‌ای بگیرند و رقابت منطقه‌ای داشته باشند اما در شرایط جنگی بر هر واحد حقوقی و بنگاه اقتصادی واجب است که در جهت ثبات جامعه حرکت کنند تا مشکلی برای کشور ایجاد نشود و نباید برخی با سوءاستفاده از شرایط بحرانی برای خود فرصتی در جهت کسب سود بیشتر ایجاد کنند.

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