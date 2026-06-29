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محمدبیگی:

پیشنهاد ارائه لایحه مقابله با زیرمیزی به دولت داده شده است

پیشنهاد ارائه لایحه مقابله با زیرمیزی به دولت داده شده است
کد خبر : 1805930
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عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه پیشنهاد ارائه لایحه مقابله با زیرمیزی به دولت داده شده است تاکید کرد که مقابله با زیرمیزی تنها با برخورد قضایی ممکن نیست؛ اصلاح ساختارها ضروری است.

به گزارش ایلنا، فاطمه محمدبیگی در مورد اظهارات رئیس سازمان نظام پزشکی درباره پرداخت‌های خارج از تعرفه و نتایج نظرسنجی انجام‌شده از بیماران، با تأکید بر ضرورت مقابله با پدیده زیرمیزی، گفت: زیرمیزی و دریافت خارج از تعرفه، پدیده‌ای نامبارک و ناپسند است و باید با استفاده از ابزارهای قانونی، نظارتی و اصلاح ساختارهای موجود با آن مقابله شود.

وی افزود: در سنوات گذشته و همچنین طی ماه‌های اخیر، نشست های متعددی با معاون درمان وزارت بهداشت، وزیر بهداشت و مسئولان حوزه سلامت برگزار شده و موضوع مقابله با دریافت‌های خارج از تعرفه به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حال حاضر پیشنهاد شده دولت لایحه‌ای با هدف مقابله مؤثرتر با پدیده زیرمیزی به مجلس ارائه کند تا بتوان با تقویت ضمانت‌های اجرایی و بازنگری در برخی مقررات، اقدامات مؤثرتری در این زمینه انجام داد.

محمدبیگی با اشاره به اقدامات کارشناسی انجام‌شده در مجلس، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان نیز با همکاری اندیشکده‌ها و مجموعه‌های تخصصی، موضوع تدوین و بازنگری مقررات و قوانین مرتبط را در دستور کار قرار داده تا راهکارهای جدید و مؤثرتری برای کنترل این پدیده طراحی شود.

نباید تخلفات پراکنده را به حساب کل پزشکان گذاشت

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم در عین حال تأکید کرد: جامعه پزشکی و مدافعان سلامت، قشری خدوم و متعهد هستند که شبانه‌روز در خدمت مردم فعالیت می‌کنند و نباید تخلفات احتمالی برخی افراد به حساب کل جامعه پزشکی گذاشته شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر لازم است به مطالبات انباشته جامعه پزشکی، هزینه‌های سنگین تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین ضرورت ارائه تسهیلات متناسب برای مدیریت هزینه‌های فعالیت پزشکی توجه شود؛ چراکه بخشی از اصلاح این حوزه نیازمند حمایت‌های ساختاری و اقتصادی است.

محمدبیگی یادآور شد: همزمان با اقدامات حمایتی، برخورد با تخلفات نیز باید با جدیت دنبال شود و در نشست های مشترک با سازمان نظام پزشکی، هیأت‌های رسیدگی و مراجع حقوقی و قضایی، سازوکارهای لازم برای پیگیری پرونده‌ها در نظر گرفته شده و در مواردی نیز پرونده‌ها به قوه قضاییه ارجاع شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اصلاح نظام پرداخت، رعایت تعرفه‌ها، افزایش نظارت و حمایت از جامعه پزشکی قانون‌مدار می‌تواند به کاهش پدیده زیرمیزی و افزایش اعتماد مردم به نظام سلامت کمک کند. 

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