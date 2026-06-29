معاون حقوقی رئیسجمهور:
مراحل نهایی مستندسازی و تکمیل پرونده خسارات حقوقی جنگ رمضان در حال انجام است
معاون حقوقی رئیسجمهوری اعلام کرد: مراحل نهایی مستندسازی و تکمیل پرونده خسارات حقوقی جنگ رمضان در حال انجام است تا شکایت رسمی ثبت شود. اقامه دعوا و ثبت شکایت در سایر مراجع و محاکم بینالمللی در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، کمیته حقوقی و با هماهنگی وزارت امور خارجه در دست پیگیری است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام مجید انصاری، در نشست مشترک با ریاست جمعیت هلال احمر از اقدامات این سازمان در طول جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه قدردانی کرد و در ادامه یادآور شد: معاونت حقوقی ریاستجمهوری، چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ رمضان، از ابتدای حوادث، بنا بر مأموریت محوله از سوی شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیسجمهوری مسئولیت مستندسازی ابعاد حقوقی جنگ را بر عهده گرفت. در همین راستا، ستادی با مشارکت دستگاههای مختلف تشکیل شد تا فرآیند مستندسازی بهصورت تخصصی و دقیق انجام شود اما این کار از نظر فنی نیز بسیار دشوار بود؛ زیرا مستندات مربوط به خسارات باید مطابق با شیوهنامهها و استانداردهای رسیدگی در محاکم بینالمللی تنظیم میشد تا قابلیت استناد در مجامع جهانی را داشته باشد. در داخل کشور نیز لازم بود ضوابط مربوط به ثبت دعاوی، صدور احکام و رسیدگی به پروندهها رعایت شود که انجام گرفت.
معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت: در زمینه جنگ رمضان نیز مراحل نهایی مستندسازی و تکمیل پرونده در حال انجام است تا شکایت رسمی در همان دیوان ثبت شود و همچنین، اقامه دعوا و ثبت شکایت در سایر مراجع و محاکم بینالمللی نیز با در نظر گرفتن همه ملاحظات و پیچیدگیهای حقوقی، در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، کمیته حقوقی و با هماهنگی وزارت امور خارجه در دست پیگیری است. اقدامات تبیین جمعیت هلال احمر بسیار مهم و راهگشا است و استمرار این همکاری میتواند ما را در دستیابی به اهداف حقوقیمان یاری کند.
وی افزود: میدانیم که نظام حقوق بینالملل و بسیاری از مجامع حقوقی جهانی همچنان تحت سلطه و فشار قدرتهای بزرگ، بهویژه آمریکا، قرار دارند و به همین دلیل، واکنشها و اقدامات لازم، آنگونه که شایسته بود، صورت نگرفت. جنایتهایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در این دو جنگ مرتکب شدند، اگر حمایت و نفوذ آنان بر نهادهای بینالمللی وجود نداشت، بیتردید با واکنشهای گستردهتر و اقدامات عملی جدیتری مواجه میشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: رهبر شهید عزیزمان در جریان جنگ ۱۲ روزه تأکید فرمودند نباید صرفاً به آثار فوری این پیگیریها توجه کرد؛ زیرا رسیدگیهای حقوقی بینالمللی فرآیندی طولانی دارد. ایشان تصریح کردند حتی اگر این مسیر بیست سال نیز به طول بینجامد، باید آن را ادامه داد. بر همین اساس، از این پس پیگیری حقوقی و راهاندازی یک کارزار حقوقی بینالمللی باید با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند و دنبال شود؛ چراکه تفاهم، توافق و حلوفصل مسائل از مسیر دیپلماسی، موضوعی مستقل است اما احقاق حقوق ملت ایران و مطالبه خسارات واردشده نیز حقی مسلم است که نباید از آن غفلت شود.
انصاری با تاکید بر اینکه خسارات انسانی و معنوی قابل جبران نیست، تصریح کرد: خسارتهای گستردهای که به زیرساختهای کشور، اموال عمومی و خصوصی و شهروندان ایرانی وارد شده است، باید از مسیرهای حقوقی مورد مطالبه قرار گیرد و حقوق مسلم ملت ایران استیفا شود. یکی از مهمترین دستاوردهای این جنگ، به باور من، در کنار سایر دستاوردها، کنار رفتن پرده از چهره مدعیان حقوق بشر بود؛ کسانی که سالها با ظاهری فریبنده و با تکیه بر سازمانهای بینالمللی، از سازمان ملل گرفته تا سایر نهادها، خود را مدافع حقوق بشر معرفی میکردند و دیگر کشورها را مورد بازخواست قرار میدادند.
وی اضافه کرد: در این جنگ، چهره واقعی آنها آشکار و ماهیت حقیقی حقوق بشر غربی و آمریکایی برای همگان نمایان شد؛ حقوق بشری که هنگام تعارض با منافع قدرتهای بزرگ، چشم خود را بر بمباران مدارس، شهادت دهها کودک بیگناه و سایر جنایتهای آشکار میبندد. یکی از مهمترین آسیبهایی که این جنگ در عرصه بینالمللی بر جای گذاشت، تضعیف و تخریب نظام حقوق بینالملل بود و جای آن دارد که درباره این موضوع بهصورت جدی پژوهش شود؛ اینکه سازمان ملل متحد، شورای امنیت و دیگر نهادهای بینالمللی دقیقاً برای چه هدفی تأسیس شدهاند و فلسفه وجودی آنها چیست؟ امروز مستندسازی جنایتهای دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی بسیار آسانتر از گذشته شده است؛ زیرا آنان با نهایت وقاحت، پیش از ارتکاب جنایت، آن را آشکارا اعلام میکردند.
معاون حقوقی رئیسجمهوری تصریح کرد: جای شگفتی دارد که چگونه جامعه آمریکا چنین رفتارهایی را از سوی دولت خود میپذیرد. آسیبی که این اقدامات به حیثیت آمریکا و آنچه خود «تمدن آمریکایی» مینامند وارد کرده، بسیار عمیق و جبرانناپذیر است. این حوادث بار دیگر حقانیت ایران را در بسیاری از مواضعی که طی سالهای گذشته مطرح کرده، اثبات کرد؛ اینکه ساختارهایی که قدرتهای بزرگ در عرصه بینالمللی ایجاد کردهاند، بیش از هر چیز در خدمت تأمین منافع خودشان است و نه در خدمت عدالت و حقوق ملتها. اینکه کشوری که از نگاه بسیاری در زمره کشورهای جهان سوم تلقی میشد، توانست در برابر دو قدرت بزرگ نظامی منطقهای و جهانی، بهویژه آمریکا که از پیشرفتهترین تجهیزات و توان نظامی تاریخ معاصر برخوردار است، با اقتدار بایستد، اتفاقی کمنظیر در تاریخ به شمار میرود.
وی با اشاره به عوامل پیروزی مردم ایران در جنگ اخیر اظهار کرد: این پیروزی چند مؤلفه اساسی داشت. نخستین و مهمترین مؤلفه، ملت بزرگ ایران بود؛ ملتی انقلابی، بافرهنگ، دارای تمدنی ریشهدار، مقاوم و برخوردار از ارادهای استوار. مردم، با وجود همه گلایهها، مشکلات اقتصادی، دشواریهای معیشتی و نارضایتیهایی که در برخی حوزهها وجود داشت، به محض آغاز این تجاوز، اختلافنظرهای داخلی را کنار گذاشتند و میان مسائل روزمره و تکلیف ملی و تاریخی خود تفکیک قائل شدند. این مردم بودند که کار را به سرانجام رساندند و بدون هیچگونه تمایز دینی، مذهبی، قومی، نژادی یا زبانی و همه با هویت واحد ایرانی، در کنار یکدیگر ایستادند.
انصاری ادامه داد: در سطح دیگر نیروهای مقتدر مسلح ایران قرار داشتند که با شجاعت، ایثار و اقتدار اعتباری ماندگار برای ایران و تاریخ این سرزمین آفریدند. تاریخ ایران جنگهای بسیاری را به خود دیده است، اما این نبرد از جهات گوناگون با همه آنها متفاوت بود و ایستادگی نیروهای مسلح در برابر زورگویان، به یکی از برجستهترین جلوههای قدرت ملی تبدیل شد. عامل مهم دیگر، فرماندهی حکیمانه رهبر شهید در جنگ ۱۲ روزه بود. تنها ساعاتی پس از آغاز تجاوز دشمن، با وجود ضایعه بزرگ شهادت فرماندهان، ایشان با سرعت جانشینان آنان را منصوب کردند و فرماندهی میدانی را با اقتدار در دست گرفتند. این مدیریت هوشمندانه تا پایان جنگ ادامه یافت و کارآمدی ساختار نظام و ولایت فقیه را نشان داد.
وی افزود: تعیین سریع رهبر معظم انقلاب در شرایطی بسیار دشوار، آن هم در حالی که دشمن مراکز اصلی تصمیمگیری کشور، از جمله ساختمانهای مرتبط با مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای راهبردی را هدف قرار داده بود، نشان داد ساختار مستحکم و سازمانیافتهای که در قانون اساسی و با هدایت امام راحل طراحی شده از توان و کارآمدی بالایی برخوردار است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: بیتردید، داغها سنگین و خسارتها فراوان بود و ضربههای سختی بر کشور وارد شد؛ اما نظام باقی ماند، ساختارها استوار ماندند و کارآمدی خود را به اثبات رساندند. در کنار همه این عوامل، دولت به معنای عام کلمه، یعنی مجموعه قوای سهگانه و بهویژه قوه مجریه که پرچمدار ارائه خدمات به مردم بود، حقیقتاً عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت.
معاون حقوقی رئیسجمهوری با اشاره به فعالیت دولت در ایام جنگ رمضان گفت: رئیسجمهوری مستمر از وزارتخانهها، دستگاههای اجرایی و مراکز امدادی، از جمله جمعیت هلال احمر، بازدید کرد. همچنین، با تقسیم کار مناسب و واگذاری اختیارات گسترده به استانداران، که از پیش نیز بخشی از آن پیشبینی شده بود، اعلام شد هر استاندار در استان خود با اختیارات کامل، در حکم رئیسجمهوری است. این تدبیر بهخوبی پاسخ داد و دشمن که در پی فروپاشی نظام مدیریتی کشور بود، نهتنها به هدف خود نرسید، بلکه انسجام مدیریتی کشور بیش از گذشته تقویت شد. هر یک از وزارتخانهها، بهمعنای واقعی کلمه، در خط مقدم یک نبرد تمامعیار قرار داشتند.