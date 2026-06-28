پیام سخنگوی وزارت امور خارجه در تقدیر از عملکرد تیم ملی فوتبال در جام جهانی
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در بازیهای جام جهانی مطلبی را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس درباره عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در بازیهای جام جهانی نوشت:
«آفرین به تیم ملی فوتبال ایران که یکدل و متحد، «هدف» را نشانه رفت و اجازه نداد فشارهای غیرانسانی نامتعارف او را از «دویدن» باز دارد.
در روزهایی که فشار، تنگنظری، تبعیض و محدودیت، ادامه دادن را دشوارتر از همیشه کرده بود، تیم ملی فوتبال ایران نشان داد که پیروزی، غلبه بر تفکر تسلیم و ناامیدی است. نه محدودیتها بهانه شد، نه فشارها باعث تسلیم. به دل خطر زدند، دویدند و تا آخرین لحظه امید و مهر را با اخلاق و رفتار ایرانی خود روی زمین سبز زنده نگه داشتند.
شاید مهمتر از نتیجه، همان چیزی بود که این روزها به ما بخشیدند؛ شور، هیجان، لبخند، و مهمتر از همه این یادآوری مهم اما عمیق که یک نقطه مشترک خدشهناپذیر برای همه ما وجود دارد که با تمام وجود او را بزرگ میداریم: گوهری به نام میهن: «ایران».»