خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام سخنگوی وزارت امور خارجه در تقدیر از عملکرد تیم ملی فوتبال در جام جهانی

پیام سخنگوی وزارت امور خارجه در تقدیر از عملکرد تیم ملی فوتبال در جام جهانی
کد خبر : 1805795
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های جام جهانی مطلبی را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس درباره عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های جام جهانی نوشت:

«آفرین به تیم ملی فوتبال ایران که یکدل و متحد، «هدف» را نشانه رفت و اجازه نداد فشارهای غیرانسانی نامتعارف او را از «دویدن» باز دارد.

در روزهایی که فشار، تنگ‌نظری، تبعیض و محدودیت، ادامه دادن را دشوارتر از همیشه کرده بود، تیم ملی فوتبال ایران نشان داد که پیروزی، غلبه بر تفکر تسلیم و ناامیدی است. نه محدودیت‌ها بهانه شد، نه فشارها باعث تسلیم. به دل خطر زدند، دویدند و تا آخرین لحظه امید و مهر را با اخلاق و رفتار ایرانی خود روی زمین سبز زنده نگه داشتند.

شاید مهم‌تر از نتیجه، همان چیزی بود که این روزها به ما بخشیدند؛ شور، هیجان، لبخند، و مهم‌تر از همه این یادآوری مهم اما عمیق که یک نقطه مشترک خدشه‌ناپذیر برای همه ما وجود دارد که با تمام وجود او را بزرگ می‌داریم: گوهری به نام میهن: «ایران».»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی