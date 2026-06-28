پیام سخنگوی وزارت امور خارجه در تقدیر از عملکرد تیم ملی فوتبال در جام جهانی

«آفرین به تیم ملی فوتبال ایران که یکدل و متحد، «هدف» را نشانه رفت و اجازه نداد فشارهای غیرانسانی نامتعارف او را از «دویدن» باز دارد.

در روزهایی که فشار، تنگ‌نظری، تبعیض و محدودیت، ادامه دادن را دشوارتر از همیشه کرده بود، تیم ملی فوتبال ایران نشان داد که پیروزی، غلبه بر تفکر تسلیم و ناامیدی است. نه محدودیت‌ها بهانه شد، نه فشارها باعث تسلیم. به دل خطر زدند، دویدند و تا آخرین لحظه امید و مهر را با اخلاق و رفتار ایرانی خود روی زمین سبز زنده نگه داشتند.

شاید مهم‌تر از نتیجه، همان چیزی بود که این روزها به ما بخشیدند؛ شور، هیجان، لبخند، و مهم‌تر از همه این یادآوری مهم اما عمیق که یک نقطه مشترک خدشه‌ناپذیر برای همه ما وجود دارد که با تمام وجود او را بزرگ می‌داریم: گوهری به نام میهن: «ایران».»