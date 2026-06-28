دیدار وزیر خارجه ایران با نخست وزیر عراق

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق دیدار و گفت و گو کرد.

دو طرف توافق اخیر تهران و واشنگتن، برای برقراری امنیت، ثبات و احترام به حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی کشور‌ها را بررسی کردند.

نخست‌وزیر عراق با تأکید بر اینکه بغداد پایان دادن به جنگ‌ها را در اولویت می‌داند، اظهار داشت: گفت‌و‌گو و مذاکره، بهترین راه برای تثبیت امنیت و ثبات در منطقه است و این رویکرد زمینه توسعه و پیشرفت ملت‌های منطقه را فراهم می‌کند.

سید عباس عراقچی نیز ضمن تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از عراق، بر تداوم هماهنگی و همکاری مشترک دو کشور برای گسترش روابط دوجانبه تأکید کرد.

وزیر امور خارجه ایران همچنین با تجدید موضع تهران در توسعه مناسبات با کشور‌های منطقه، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای برقراری بهترین و نزدیک‌ترین روابط با کشور‌های همسایه و جهان عرب تأکید کرد.

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