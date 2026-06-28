خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار وزیر خارجه ایران با نخست وزیر عراق

دیدار وزیر خارجه ایران با نخست وزیر عراق
کد خبر : 1805666
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر عراق دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق دیدار و گفت و گو کرد.

دو طرف توافق اخیر تهران و واشنگتن، برای برقراری امنیت، ثبات و احترام به حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی کشور‌ها را بررسی کردند.

نخست‌وزیر عراق با تأکید بر اینکه بغداد پایان دادن به جنگ‌ها را در اولویت می‌داند، اظهار داشت: گفت‌و‌گو و مذاکره، بهترین راه برای تثبیت امنیت و ثبات در منطقه است و این رویکرد زمینه توسعه و پیشرفت ملت‌های منطقه را فراهم می‌کند.

سید عباس عراقچی نیز ضمن تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از عراق، بر تداوم هماهنگی و همکاری مشترک دو کشور برای گسترش روابط دوجانبه تأکید کرد.

وزیر امور خارجه ایران همچنین با تجدید موضع تهران در توسعه مناسبات با کشور‌های منطقه، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای برقراری بهترین و نزدیک‌ترین روابط با کشور‌های همسایه و جهان عرب تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی