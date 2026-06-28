به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در این دیدارها که در فضایی صمیمی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این دو شهید والامقام، از صبر، استقامت و ایثار خانواده‌های آنان تجلیل کرد و آنان را سرمایه‌های ارزشمند معنوی و اجتماعی کشور دانست.

پزشکیان با اشاره به نقش برجسته شهید حجت‌الاسلام خطیب در صیانت از امنیت ملی، حفظ آرامش جامعه و مقابله با تهدیدات و توطئه‌های دشمنان، خدمات و مجاهدت‌های این شهید را بخشی از سرمایه ماندگار نظام اسلامی توصیف کرد و یادآور شد که امنیت پایدار کشور مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی و گمنامانه فرزندان مخلص ملت در عرصه‌های اطلاعاتی و امنیتی است.

رئیس‌جمهور همچنین با تجلیل از شخصیت، سوابق و خدمات ارزنده شهید امیر موسوی، وی را از فرماندهان مؤثر و راهبردی نیروهای مسلح دانست.