دیدار پزشکیان با خانواده شهیدان حجتالاسلام خطیب و امیر موسوی
رئیس جمهور در ادامه برنامههای سفر خود به شهر مقدس قم، با حضور در منزل خانوادههای معظم شهید حجتالاسلام والمسلمین خطیب، وزیر شهید اطلاعات دولت چهاردهم، و شهید امیر موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در این دیدارها که در فضایی صمیمی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این دو شهید والامقام، از صبر، استقامت و ایثار خانوادههای آنان تجلیل کرد و آنان را سرمایههای ارزشمند معنوی و اجتماعی کشور دانست.
پزشکیان با اشاره به نقش برجسته شهید حجتالاسلام خطیب در صیانت از امنیت ملی، حفظ آرامش جامعه و مقابله با تهدیدات و توطئههای دشمنان، خدمات و مجاهدتهای این شهید را بخشی از سرمایه ماندگار نظام اسلامی توصیف کرد و یادآور شد که امنیت پایدار کشور مرهون تلاشهای شبانهروزی و گمنامانه فرزندان مخلص ملت در عرصههای اطلاعاتی و امنیتی است.
رئیسجمهور همچنین با تجلیل از شخصیت، سوابق و خدمات ارزنده شهید امیر موسوی، وی را از فرماندهان مؤثر و راهبردی نیروهای مسلح دانست.