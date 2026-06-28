پیام فواد حسین پس از دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان

به گزارش ایلنا، فواد حسین پس از دیدار با وزیر امورخارجه کشورمان در شبکه ایکس نوشت: امروز در بغداد میزبان سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در یک سفر رسمی بودم؛ سفری که با هدف بررسی روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای انجام شد.

ما بر این باوریم که گفت‌وگو و ارتباط مستقیم میان کشورهای منطقه، ستون اصلی مواجهه با چالش‌ها، تقویت امنیت و ثبات، و نهادینه‌سازی رویکرد دیپلماسی در راستای تأمین منافع ملت‌های ماست.

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