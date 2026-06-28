پیام فواد حسین پس از دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان
وزیر امورخارجه عراق پس از دیدار با وزیر امورخارجه کشورمان پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، فواد حسین پس از دیدار با وزیر امورخارجه کشورمان در شبکه ایکس نوشت: امروز در بغداد میزبان سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در یک سفر رسمی بودم؛ سفری که با هدف بررسی روابط دوجانبه و تحولات منطقهای انجام شد.
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