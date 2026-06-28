حفظ جایگاه رهبری و اقتدار در برابر دشمن ضروری است

به گزارش ایلنا، آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، با ابراز خرسندی از گزارش‌ها و خبرهای امیدوارکننده ارائه‌شده، از تلاش‌های دولت برای حل مشکلات کشور تقدیر و بر ضرورت تداوم این روند تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ اقتدار در برابر دشمنان اظهار کرد: هرگونه سستی موجب جسورتر شدن دشمن می‌شود و هر اندازه اقتدار بیشتری از سوی مسئولان نشان داده شود، دشمنان ضعیف‌تر خواهند شد.

آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از صبر و مقاومت مردم، گفت: مردم با وجود دشواری‌های فراوان، ایستادگی کم‌نظیری از خود نشان داده‌اند و این مقاومت در دنیا کم‌نظیر است. از این ملت باید هم به‌صورت زبانی و هم در عمل قدردانی کرد.

این مرجع تقلید همچنین بر ضرورت توجه به جایگاه رهبری و حفظ وحدت میان دولت و رهبری تأکید کرد و افزود: هرچه فاصله میان دولت و رهبری کمتر باشد، موجب دلگرمی و آرامش بیشتر مردم خواهد شد.

لزوم کنترل بازار و نظارت بر قیمت‌ها

آیت الله مکارم شیرازی، کنترل بازار و نظارت بر قیمت‌ها را نیز ضروری دانست و خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد برخی افراد سودجو بر مردم فشار وارد کنند. امیدوارم با تداوم برنامه‌ها، گشایش بیشتری در امور مردم ایجاد شود و مردم آثار آن را در زندگی خود احساس کنند.

وی با تأکید بر اهمیت مسائل فرهنگی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی علاوه بر جنبه جمهوریت، دارای هویت اسلامی است؛ ازاین‌رو مسائل فرهنگی باید در اولویت قرار گیرد و موضوعاتی همچون حجاب از سنین پایین و در نظام آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

لزوم پیگیری جدی مسائل معیشتی و اجتماعی مردم

آیت الله مکارم شیرازی در پایان با آرزوی توفیق برای مسئولان، خواستار پیگیری جدی مسائل معیشتی و اجتماعی مردم به‌ویژه مشکلات جوانان شدند و تأکید کرد: خدمت به مردم و قدردانی عملی از صبر و مقاومت آنان، زمینه‌ساز افزایش همبستگی ملی و پیشرفت کشور خواهد بود.

رئیس جمهور امروز به منظور زیارت حرم حضرت فاطمه معصومه(س) و دیدار و گفت‌وگو با مراجع عظام تقلید وارد شهر مقدس قم شد.

پزشکیان همچنین با حضور بر مزار علمای مدفون در حرم مطهر حضرت معصومه (س) و شهدای گرانقدر، شهید لاریجانی دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی و شهید امیر موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ضمن قرائت فاتحه، به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

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