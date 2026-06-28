آیتالله نوریهمدانی:
رابطه مسئولان با رهبری باید رابطه امام و رهرو باشد
آیتالله نوری همدانی اظهار کرد: رابطه میان مسئولان و رهبری نیز باید رابطه امام و رهرو باشد تا مسیر انقلاب با قدرت ادامه پیدا کند.
به گزارش ایلنا، آیتالله حسین نوریهمدانی در دیدار با مسعود پزشکیان رئیسجمهور اظهار کرد: معتقدم اخلاص و تدین جنابعالی میتواند در پیشبرد امور و خدمت به مردم نقش مؤثری داشته باشد و این ویژگیها سرمایه ارزشمندی برای مسئولان در مسیر خدمتگزاری است.
این مرجع تقلید اظهار کرد: از کارهای مهم دولت، مدیریت موفق بازار در دوران جنگ بود؛ به گونهای که مردم در زندگی روزمره خود احساس کمبود نکردند.
وی ادامه داد: بنای ما حمایت از جنابعالی و دولت است و معتقدیم باید وحدت در جامعه حفظ شود. هرگونه ایجاد اختلاف به ضرر جریان انقلاب است و همه باید حول محور رهبری معظم انقلاب وحدت داشته باشند و ایشان را فصلالخطاب بدانند.
وی افزود: معتقدیم جبهه نظامی و نیروهای مسلح باید بیش از پیش تقویت شوند. در عین حال باید از جریان دیپلماسی نیز حمایت شود. نباید کسانی که در میدان مذاکره فعالیت میکنند تضعیف شوند یا مورد اهانت قرار گیرند.
آیتالله نوری همدانی گفت: صداوسیما باید زحماتی را که برای کشور کشیده میشود به اطلاع مردم برساند و از بیان سخنان ناامیدکننده پرهیز کند.
این مرجع تقلید بیان کرد: اگر إنشاءالله در موضوعات مالی و رفع تحریمها گشایشی حاصل شد، باید اولویت نخست دولت حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم باشد تا جامعه از فشارهای موجود رهایی پیدا کند.