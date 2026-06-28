به گزارش خبرنگار ایلنا عباس عراقچی در نشست خبری مشترک با فواد حسین گفت: بسیار متشکرم از دوست و برادر عزیزم، جناب آقای فؤاد حسین، وزیر محترم امور خارجه دولت دوست و برادر عراق، به خاطر پذیرش میزبانی از بنده و هیئت همراه و همچنین به دلیل سخنان ارزشمندی که در خصوص توسعه روابط دو کشور بیان کردند.

وی ادامه داد: سفر بنده به بغداد در شرایطی بسیار خاص انجام می‌شود. این نخستین سفر خارجی بنده پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان و همچنین پس از مقاومت قهرمانانه مردم ایران در طول جنگ و تحولات پس از آن است.

وزیر امورخارجه کشورمان گفت: هدف نخست این سفر، قدردانی و تشکر از دولت و ملت عراق به خاطر حمایت‌ها و همراهی‌های ارزشمندشان با جمهوری اسلامی ایران است. دولت عراق مواضع بسیار مناسبی در محکومیت تجاوز و حمایت از مردم ایران به عنوان قربانیان این تجاوز اتخاذ کرد. همچنین، ما از سوی مردم عراق شاهد ابراز همدردی و پشتیبانی گسترده‌ای بودیم که برای مردم ایران بسیار دلگرم‌کننده و ارزشمند بود. بنابراین، این سفر در وهله نخست، سفری برای تشکر و قدردانی از دولت و ملت عراق است.

عراقچی گفت: هدف دوم این سفر، تبریک به دولت جدید عراق است. این نخستین سفر بنده پس از تشکیل دولت جدید عراق به ریاست جناب آقای نخست‌وزیر الزیدی است و مایلم ضمن تبریک به ایشان، انتخاب مجدد برادر عزیزم جناب آقای فؤاد حسین را به عنوان وزیر امور خارجه عراق نیز تبریک بگویم و بر تداوم روابط خوب و شراکت راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق تأکید کنم.

وی گفت: ما مصمم هستیم که همکاری‌های خود را با دولت جدید عراق، همانند دولت‌های گذشته، در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و سایر زمینه‌ها گسترش دهیم. این موضوع را امروز به صراحت در دیدار با نخست‌وزیر محترم عراق مطرح خواهم کرد و مراتب تبریک رئیس‌جمهور محترم و همچنین مقام معظم رهبری را به ایشان ابلاغ خواهم کرد.

وزیر امورخارجه کشورمان گفت: هدف سوم سفر بنده، انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهید در شهرهای بغداد، کاظمین، کربلا و نجف است. میلیون‌ها نفر از مردم عراق برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی و درخواست کرده بودند و در نهایت، با تدبیر دولت عراق و همکاری بسیار شایسته مسئولان این کشور، مقرر شد که مراسم تشییع در شهرهای مختلف عراق، به‌ویژه در عتبات مقدسه، برگزار شود.

عراقچی گفت: ما از دولت عراق، به‌ویژه از جناب نخست‌وزیر عراق که ستادی ویژه برای این منظور تشکیل داده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنیم. امروز نیز جلسات مشترکی با این ستاد برگزار خواهیم کرد تا آخرین هماهنگی‌ها و همکاری‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم انجام شود.

وی گفت: هدف دیگر این سفر، مرور و بررسی روابط دوجانبه و همکاری‌های گسترده میان دو کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. این همکاری‌ها دارای ابعاد متنوع و گسترده‌ای است که در دیدارهای امروز درباره آن‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم و خواهیم کرد.

عراقچی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: بنده گفت‌وگوی بسیار خوبی با جناب آقای فؤاد حسین داشتم و درباره تمامی موضوعاتی که اشاره شد، تبادل نظر صورت گرفت. روابط راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، روابطی مستحکم، ریشه‌دار و رو به توسعه است و ما بر استمرار و گسترش این روابط در همه زمینه‌ها تأکید داریم.

وزیر امورخارجه کشورمان گفت: روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، روابطی بسیار ارزشمند، راهبردی و ریشه‌دار است و ما مصمم هستیم که این روابط را در همه ابعاد، بیش از پیش توسعه دهیم. در دیدارهای مهمی که امروز خواهم داشت نیز بر این موضوع تأکید خواهم کرد.

عراقچی تصریح کرد: من جناب آقای فؤاد حسین را در جریان آخرین تحولات مربوط به جنگی که بر مردم ایران تحمیل شد و همچنین روند مذاکرات و تحولات سیاسی و امنیتی اخیر قرار دادم و در این خصوص گفت‌وگوهای مفصلی انجام شد.

وی درباره تنگه هرمز گفت: در خصوص وضعیت اخیر تنگه هرمز، بر اساس تفاهمات انجام‌شده، مدیریت ترتیبات مربوط به بازگشایی و بازگشت فعالیت‌ها به شرایط عادی، بر عهده جمهوری اسلامی ایران است و پیش‌بینی شده است که ظرف مدت ۳۰ روز و پس از رفع موانع موجود، شرایط به وضعیت پیش از جنگ بازگردد. این ترتیبات هم‌اکنون در حال اجراست و مسئولیت اجرای آن نیز صرفاً بر عهده جمهوری اسلامی ایران است و هیچ نهاد یا کشور دیگری در این زمینه مسئولیتی ندارد.

عراقچی تاکید کرد: بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده بین ایران و آمریکا، هرگونه دخالت، اقدام موازی یا تلاش برای ایجاد ترتیبات جدید و مستقل از فرآیندی که جمهوری اسلامی ایران در حال اجرای آن است، تنها موجب پیچیده‌تر شدن شرایط، تأخیر در بازگشایی کامل تنگه هرمز و افزایش سطح تنش خواهد شد. همان‌گونه که در روزهای اخیر نیز شاهد برخی حوادث و افزایش تنش‌ها در منطقه بودیم.

وی گفت: از همه طرف‌ها درخواست می‌کنیم که در موضوع مدیریت و بازگشایی تنگه هرمز، به ترتیبات اتخاذشده از سوی جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارند، به تعهدات و تفاهمات موجود پایبند باشند و اجازه ندهند این روند از مسیر تعیین‌شده خود خارج شود.

وی با اشاره به توقف جنگ در لبنان گفت: همچنین، بر اساس مفاد تفاهمات انجام‌شده، جنگ و درگیری‌ها در همه جبهه‌ها، از جمله در لبنان، باید متوقف شود. متأسفانه شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد. در این زمینه، مسئولیت با آمریکا است که تعهداتی را پذیرفته‌ است، و باید برای توقف این حملات، برقراری آتش‌بس پایدار و فراهم شدن شرایط لازم برای بازگشت ثبات و نیز عقب‌نشینی از مناطق اشغالی، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی گفت: امروز در گفت‌وگو با جناب آقای فؤاد حسین، درباره امنیت منطقه و ساختار امنیتی آینده منطقه نیز تبادل نظر کردیم. جنگ اخیر، درس‌های مهمی برای همه کشورهای منطقه به همراه داشته است و معتقدیم که با توجه به شرایط جدید، لازم است موضوع امنیت منطقه، به‌ویژه امنیت خلیج فارس، با نگاهی جدید و از سوی همه کشورهای منطقه مورد بازنگری قرار گیرد. ما معتقدیم باید به سمت ایجاد یک چارچوب امنیتی جدید حرکت کنیم؛ چارچوبی که همه کشورهای منطقه را در بر بگیرد و بدون حضور و دخالت کشورهای خارج از منطقه شکل بگیرد.

وی تصریح کرد: در همین راستا، از پیشنهاد جناب آقای فؤاد حسین برای گفت‌وگو‌ بین کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس و ایران و عراق که به عنوان ۲+۶ مطرح شده، استقبال می‌کنیم و آمادگی داریم که در این زمینه همکاری‌های لازم را با دولت عراق انجام دهیم.

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