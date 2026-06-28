به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری روز شنبه هفتم تیر در مراسم رونمایی از یادنامه شهید سید کمال خرازی گفت: شهدایی همچون لاریجانی، باقری، رشید، خرازی و بسیاری دیگر، سرمایه‌های بزرگی برای ایران اسلامی بودند.

وی با بازخوانی خاطرات خود از همکاری با شهید خرازی گفت: آشنایی من با این شهید به دوران دولت خاتمی بازمی‌گردد؛ زمانی که من وزیر صنایع و معادن بودم و جلسات علمی و تخصصی بسیاری با ایشان داشتیم. دقت نظر خرازی در مسائل و نگاه ملی به موضوعات زبانزد بود. او پایبند به اصول و اهل گفت وگو بود.

جهانگیری با اشاره به دشواری‌های دوران فعالیت مشترک با شهید خرازی افزود: ما در آن مقطع در شرایط بسیار ویژه‌ای قرار داشتیم؛ دوران پس از حادثه میکونوس بود که تمام بیمه‌های صادراتی به روی ایران بسته شد و قیمت نفت نیز به ۸ دلار رسیده بود. در آن دوران مشخص شد که سیاست خارجی چه جایگاه ویژه‌ای دارد؛ چرا که با وجود تمام فشارها، به هر میزان که طرح‌هایی برای سرمایه‌گذاری در ایران تهیه می‌کردیم، منابع خارجی برای آن فراهم می‌شد.

وی تاکید کرد: دغدغه اصلی شهید خرازی همواره منافع ملی بود. به باور من، ایشان به دلایل متعدد یکی از بزرگترین سرمایه‌های ملی ایران بود. ثبت خاطرات این بزرگان، سرمایه‌ای بزرگ برای نسل جوان است و رونمایی از این کتاب، تنها تجلیل از شخص شهید خرازی نیست، بلکه تجلیلی از خدمات صادقانه و مسئولیت‌پذیری ایشان در خدمت به کشور است.

معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم با اشاره به شرایط حساس کنونی ایران، خاطرنشان کرد: پذیرش مسئولیت در شرایط فعلی دشوار است؛ بنابراین مسئولان باید با اولویت دادن به رضایت و بهبود زندگی مردم، مسئولیت‌پذیر باشند و از تصمیمات شجاعانه خود دفاع کنند.

جهانگیری در ادامه بر اهمیت افکار عمومی تاکید کرد و گفت: افکار عمومی مهم‌ترین سرمایه یک نظام حکمرانی است. اگر «چرایی» تصمیمات و محدودیت‌ها برای مردم تبیین شود، آنها با مسیر همراه خواهند بود. باید تاکید کرد که اقناع افکار عمومی با تبلیغات صورت نمی‌گیرد، بلکه تنها از طریق گفت‌وگو امکانپذیر است.

وی ضمن تجلیل از ویژگی‌های اخلاقی شهید و خانواده ایشان، افزود: در توصیف صفات شهید خرازی و همسر گرامی وی هر چه بگوییم کم است؛ همسر شهید همواره درد مردم را داشت و همواره نسبت به مشکلات جامعه معترض و دغدغه‌مند بود، امیدوارم به برکت خون شهدا، از این دوران دشوار عبور کنیم.

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