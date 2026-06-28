به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار با اشاره به نقض مجدد آتش‌بس توسط آمریکا گفت: آمریکا با این کار نشان داد که به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیست.

نماینده مردم یزد در مجلس با بیان اینکه واقعیت این است که آمریکا فقط زبان زور را می‌فهمد و باید پاسخ تعدی‌های این کشور را در میدان داد، اظهار کرد: معتقدم که ادامه مذاکره با آمریکا بی‌فایده است و باید مذاکرات با این کشور متوقف شود.

وی افزود: حمله شب گذشته آمریکا به نوار ساحلی جنوبی ایران، نقض آتش‌بس و تفاهم است و لذا وقتی یک تفاهم‌نامه نقض می‌شود، دیگر ادامه مذاکرات و تفاهم‌نامه معنا و مفهومی ندارد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: باید پاسخ آمریکایی‌ها را در میدان داد و با زبان اقتدار با آنها صحبت کرد، چرا که آنها نه منطق می‌فهمند و نه قاعده و قانون را رعایت می‌کنند.

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