دیدار رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با فرمانده نیروی دریایی ارتش
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با امیر دریادار شهرام ایرانی دیدار کرد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد نیروی دریایی ارتش با امیر دریادار ایرانی فرمانده این نیرو دیدار و گفتوگو کرد.
عزیزی با حضور در یادمان شهدای ناوشکن همیشه جاوید دنا، ضمن اهدای گل و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدای این ناو ادای احترام کرد و یاد و خاطره ایثار و جانفشانی دریادلان ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشت.
وی با قدردانی از تلاشها و مجاهدتهای کارکنان و فرماندهان نیروی دریایی ارتش، نقش این نیرو را در حفظ اقتدار دفاعی و امنیت ملی کشور مهم و تعیینکننده دانست و بر ضرورت حمایت از برنامههای توسعهای و تقویت توانمندیهای دفاعی نیروهای مسلح تأکید کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی نیروی دریایی ارتش در تأمین امنیت پایدار کشور، اظهار کرد: اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران حاصل سالها تلاش، خودباوری، دانش بومی و ایثار نیروهای متخصص و متعهد این نیرو است و مجلس شورای اسلامی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود از ارتقای توان دفاعی و تجهیز نیروهای مسلح حمایت خواهد کرد.
عزیزی در ادامه با حضور در بخشهای مختلف ستاد نیروی دریایی ارتش، از نزدیک با ظرفیتها و توانمندیهای رزمی، دفاعی، عملیاتی و فنی این نیرو آشنا شد.
در این دیدار، گزارشی از عملکرد و اقدامات نیروی دریایی ارتش در جنگ تحمیلی دوم و عملیاتهای مرتبط با جنگ رمضان توسط فرمانده نیروی دریایی ارتش و دیگر فرماندهان این نیرو، ارائه شد.