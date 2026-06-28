عارف:
غیرت و پایمردی بازیکنان تیم ملی فوتبال ستودنی بود
معاون اول رئیس جمور در پی حذف تیم ملی از رقابتها، در پیامی از تلاش و غیرت بازیکنان قدردانی و تأکید کرد:که نتیجه همیشه بازتاب شایستگیها نیست و با رفع کاستیها، آیندهای روشنتر در انتظار فوتبال ایران خواهد بود.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
بازیکنان غیرتمند تیم ملی فوتبال؛گاهی نتیجه، بازتاب شایستگیها نیست.شما در سختترین شرایط، تا آخرین نفس شرافتمندانه دویدید؛ هرچند صعود به مرحله بعد حاصل نشد اما دلشکسته نباشید.غیرت و پایمردی شما ستودنی بود. با درس از این تجربه و رفع کاستیها، آینده را روشنتر خواهیم ساخت. خدا قوت.