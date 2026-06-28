غیرت و پایمردی بازیکنان تیم ملی فوتبال ستودنی بود

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

بازیکنان غیرتمند تیم ملی فوتبال؛گاهی نتیجه، بازتاب شایستگی‌ها نیست.شما در سخت‌ترین شرایط، تا آخرین نفس شرافتمندانه دویدید؛ هرچند صعود به مرحله بعد حاصل نشد اما دلشکسته نباشید.غیرت و پایمردی شما ستودنی بود. با درس از این تجربه و رفع کاستی‌ها، آینده را روشن‌تر خواهیم ساخت. خدا قوت.

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