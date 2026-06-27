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اطلاعیه دادگستری استان تهران درباره تعاونی اعتباری منحل شده «مولی الموحدین»

اطلاعیه دادگستری استان تهران درباره تعاونی اعتباری منحل شده «مولی الموحدین»
کد خبر : 1805341
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روابط عمومی دادگستری کل استان تهران در پی برخی برداشت‌های نادرست از اظهارات امروز رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده «مولی‌الموحدین»، توضیحاتی را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، اطلاعیه دادگستری استان تهران به‌شرح زیر است:

خبر اعلام شده از سوی علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، درباره صدور حکم ضبط اموالی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، مربوط به پرونده «تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین» است که پیش‌تر با این عنوان ثبت شده و در حال حاضر منحل شده و در فرآیند تصفیه قرار دارد و اموال آن نیز به بانک ایران‌زمین منتقل شده است.

تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین هیچ‌گونه ارتباطی با «مؤسسه خیریه مولی‌الموحدین علی بن ابیطالب (ع)» که در استان کرمان در حوزه امور خیریه فعالیت دارد، نداشته و خبر مذکور ناظر به آن مجموعه نیست.

توضیح حاضر به منظور تنویر افکار عمومی و جلوگیری از هرگونه برداشت نادرست منتشر می‌شود.»

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