پزشکیان وارد شهر قم شد

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان صبح امروز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ در بدو ورود به قم، با حضور در حرم مطهر کریمه اهل‌بیت (سلام‌الله علیها)، به زیارت این بارگاه نورانی پرداخت.

رئیس جمهور همچنین با حضور بر مزار علمای مدفون در حرم مطهر حضرت معصومه (س) و شهدای گرانقدر، شهید لاریجانی دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی و شهید امیر موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ضمن قرائت فاتحه، به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

پزشکیان در ادامه سفر خود به قم، با جمعی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

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