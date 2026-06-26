با حضور عزاداران حسینی در شب شهادت امام سجاد(ع) برگزار شد؛
آخرین شب عزاداری در جوار محل شهادت قائد شهید انقلاب اسلامی
ششمین و آخرین شب از مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام در جوار محل شهادت رهبر شهید آیتالله العظمی سیّدعلی حسینی خامنهای، برگزار شد.
به گزارش ایلنا،ششمین و آخرین شب از مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام در جوار محل شهادت رهبر شهید آیتالله العظمی سیّدعلی حسینی خامنهای، با حضور هزاران نفر از دوستداران و دلدادگان آستان حسینی علیهالسلام در شب شهادت حضرت زین العابدین برگزار شد.
در این مراسم که از سوی رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیّدمجتبی حسینی خامنهای برگزار میشود، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیمیان در سخنانی، خروجی ضروری برای جلسات عزاداری را رشد عقل و نرم شدن قلوب دانست.
در این مراسم همچنین آقایان منصور ارضی، محمدرضا طاهری و حسین طاهری به ذکر مصیبت و نوحهسرایی پرداختند.