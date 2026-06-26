اگر دشمن جنگ جدیدی آغاز کنند تلفات وسیع خواهند داد

به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر محسن رضایی، فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس هشت ساله در مصاحبه با شبکه نیوزنیشن آمریکا هشدار داد که اگر دشمن خطایی کند جنگ بعدی دیگر مانند جنگ ۴۰ روزه نخواهد بود و مطمئن باشید ما توانایی های جدیدی را به صحنه می آوریم و آقای ترامپ بداند که اینبار تلفات انسانی وسیعی خواهد داد.

سرلشکر محسن رضایی با بیان اینکه من شنیده‌ام که مخاطبان نیوز نیشن، خانواده‌های آمریکایی هستند، اظهار داشت: می‌خواهیم این سوال بپرسم که این تعداد زیاد کودک در ایران در غزه و لبنان به چه جرمی به شهادت رسیدند؟ وی با اشاره به تصاویری از کودکان میناب گفت: این تصاویر کودکان مظلومیست که در مدرسه در حال درس خوندن بودند به شهادت رسیدند. آیا واقعا ملت آمریکا خواهان چنین فاجعه بزرگ انسانی هستند؟

وی در پاسخ به این سوال که "از نگاه شما مهمترین دستاورد مذاکرات سوییس چه بود؟" گفت: تیم مذاکره کننده ایران خیلی با جدیت و با سرعت وارد مذاکره شد ولی متاسفانه تیم مذاکره کننده آمریکا در حالی که اسرائیل بند اول این تفاهم نامه ای که امضا شده بود را نقض کرده بود وارد مذاکره شد و در طول مذاکره هم ترامپ همچنان با همون لحن دوران جنگ، ایران را تهدید کرد، با این وجود تیم مذاکره کننده ما مذاکرات را ادامه دادند اما در تیم مذاکره کننده آمریکا جدیتی در ادامه مذاکرات نمی‌بینیم.

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در پاسخ به این سوال که "با توجه به اظهارات مذاکره کنندگان ایرانی، آیا ایران احساس می کند که مواضعش به طور شفاف توسط ایالات متحده شنیده و درک می شود؟" تشریح کرد: این یکی از مشکلات جدی چهل و هفت سال گذشته ما با دولت های آمریکاست؛ دولت های آمریکا هیچ گاه تلاش نکردند که دقیقا مواضع ایران را بشنوند و بفهمند و باور کنند لذا همیشه تحت تاثیر القائات سازمان های جاسوسی اسرائیل یا کسانی که از ایران ناراضی اند، بوده‌اند و این بزرگترین مشکلیست که بین ایران و آمریکا همیشه وجود داشته است.

وی ادامه داد: دولتمردان آمریکا ایران را درک نمی کنند و مهم تر اینکه باور نمی کنند و مثلا در همین جنگ‌های اخیر اگر آن‌ها مواضع ایران را باور می کردند قاعدتا نباید جنگ دوازده روزه و نه جنگ چهل روزه را شروع می کردند.

سرلشکر محسن رضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است که امیدوارم آمریکا و ایران بتوانند فصل جدیدی را آغاز کنند، از نگاه تهران این موضع تا چه اندازه واقع بینانه است؟" بیان داشت: این اولین بار نیست که دولتی از طرف آمریکا چنین اظهار نظری می‌کند. بار نخست آقای ریگان با فرستادن مشاور امنیت خود، آقای مک فالن به ایران به دنبال این تحول در ارتباط بود که خیلی زود اسرائیلی ها ماجرا را تبدیل به یک بحران علیه ریگان کردند. بعد از او دومین نفری که تلاش کرد آقای کلینتون بود که ناموفق بود و سومین فرد آقای اوباما بود که دو نامه برای مقام معظم رهبری شهید نوشتند اما با دخالت در امور داخلی ایران، این اقدام نیز موفق نبود، بنابراین ما این توانایی را در آمریکا نمی‌بینیم مگر زمانی که آمریکا از اسرائیل مستقل شود؛ آمریکا تا زمانی که استقلال سیاست خارجی خود را از اسرائیل پیدا نکند بعید است بتواند در این خصوص اقدام جدی انجام دهد ضمن اینکه هر روز فاصله ها بیشتر شده است.

وی به این سوال که "برای اینکه ایران به این نتیجه برسد که دستیابی به یک توافق پایدار ممکن خواهد بود؛ چه مسائل مشخصی باید حل و فصل شود؟" پاسخ داد: اولین مسئله این است که دولت آمریکا حقوق ملت ما را بپذیرد، یعنی دولت آمریکا باید قبول کند که ملت ایران دارای حقوقی است و در چارچوب قوانین بین المللی حرکت می کند و روابطش در چارچوب قوانین بین المللی است. مثلا در رابطه با مسئله هسته ای ما در چارچوب معاهده ان پی تی عمل می کنیم بنابراین نباید مزاحم ما بشوند و این برای ما قابل قبول نیست. موضوع بعد تحریم های اقتصادی است، بیش از بیست سال است که دولت های آمریکا ما را بی‌دلیل بدون اینکه تهدیدی علیه آن‌ها باشد. مسئله سوم مدیریت ما بر تنگه هرمز است که متعلق به خود ماست و نکته دیگر اموال بلوکه شده است.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سوالی مبنی بر اینکه "در شرایط کنونی، احتمال دستیابی به یک توافق نهایی رو چقدر می دانید؟" پاسخ داد: ما هنوز تغییرات جدی در رفتار آقای ترامپ و تیم ایشان نمی‌بینیم و احساس می کنیم آن‌ها بدنبال خرید زمان هستند. آن‌ها می خواهند مسائل داخلی آمریکا مانند تورم و نرخ بهره بانکی قابل مدیریت شود، مسابقات فوتبال و سپس انتخابات را برگزار کنند. ما هنوز یک اقدام جدی و نقطه تحولی در رفتار آمریکا نمی بینیم بنابراین زیاد امیدی به اینکه این توافق صورت بگیرد نداریم.

سرلشکر محسن رضایی در پاسخ به این سوال که "در حال حاضر چه اقدامی از سوی اسرائیل و ایالات متحده از نگاه ایران یک خط قرمز غیرقابل قبول محسوب می‌شود؟" هشدار داد: اگر کوچکترین تهدیدی علیه ایران چه توسط آمریکا و چه توسط اسرائیل صورت بگیرد، همانطور که در جنگ رمضان توانایی های جدیدی را رونمایی کردیم و جنگنده‌ها و پهپادهای دشمن را سرنگون کردیم و از طرف دیگر نشان دادیم که با تمام توان آمادگی ادامه نبرد را داریم، هشدار می‌دهیم که جنگ بعد دیگر مانند جنگ ۴۰ روزه نخواهد بود و مطمئن باشید ما توانایی های جدیدی را به صحنه می آوریم و آقای ترامپ بداند که اینبار تلفات انسانی وسیعی خواهد داد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار نیوز نیشن مبنی بر اینکه "مقامات ایرانی درباره مدیریت آینده تنگه هرمز با عمان گفتگو کردند این موضوع در عمل چگونه خواهد بود؟

آیا شامل دریافت عوارض عبور یا شرایط جدیدی برای کشتی های عبوری خواهد بود؟" گفت: تنگه هرمز هیچ ارتباطی با دولت آمریکا ندارد و مربوط به دو کشور منطقه ای است و همه دنیا از آن استفاده می کنند و هیچ کشوری حتی اروپایی‌ها نمی‌پذیرند که آمریکا بخواهد به تنهایی در تنگه هرمز دخالت کنند. ما صاحب این تنگه هستیم و اجازه دخالت آمریکایی ها را نمی‌دهیم. ایران طی چهل و هفت سال گذشته با نجابت در مورد تنگه هرمز رفتار کرده است. تنگه هرمز با تمام تنگه های دنیا متفاوت است چون این تنگه ورودی یک خلیج است و با تنگه های دیگر که بین اقیانوس ها یا بین دریاهاست متفاوت است. ما به اصرار آمریکا و عبور مرور آن‌ها در تنگه هرمز مشکوکیم. همچنین مسائل زیست محیطی، امنیت تنگه و بیمه‌ها هزینه‌هایی برای کشور ایران دارد که کسانی که از این تنگه منتفع هستند باید بپردازند و نباید توقع داشت که این هزینه ها از جیب شهروندان ایران پرداخت شود. آمریکا باید عنوان بکند که هیچ دخالتی در قواعد تنگه هرمز ندارد و این حق طبیعی ایران و عمان است که قواعد را تعیین کنند و آمریکا نباید عمان را از این بابت تهدید کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که "ایالات متحده خواهان آن است که ایران حمایت مالی و سیاسی خود را از متحدان منطقه ای مانند حماس و حزب الله متوقف کند؛ آیا ایران آمادگی دارد که در قالب یک توافق گسترده چنین اقداماتی انجام بدهد؟" متذکر شد: حماس و حزب الله از سرزمینشان دفاع می کنند و به هیچ کشوری حمله نکرده‌اند و فقط از ملتشان دفاع می‌کنندو این یک کار انسانی است حال آنکه آمریکا بصورت افراطی از اسرائیل حمایت مالی و حمایت تسلیحاتی می کند، در شورای امنیت سازمان ملل به نفع اسرائیل وتو می کند و با تمام توان پشت سر یک رژیمی قرار گرفته است که هیچ قانون بین المللی را رعایت نمی کند و تمام قواعد حقوق بشری را زیر پا می‌گذارد؛ سوال ما از آمریکا این است که شما چرا دارید از رژیمی جنایتکار که همه قوانین بین‌امللی را زیر پا می‌گذارد، اینگونه افراطی حمایت می‌کنید.

خبرنگار نیوز نیشن در ادامه پرسید: "بزرگترین نگرانی بسیاری از آمریکایی ها این است که ایران در نهایت به سلاح هسته ای دست پیدا می کند؛ آیا می توانید به صراحت بگویید که آیا ایران خواهان دستیابی به سلاح هسته ای است یا خیر؟"

سرلشکر محسن رضایی در پاسخ به این سوال خاطرنشان کرد: شما باید این سوال را از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بپرسید، چرا ترامپ با وجود انتشار گزارش سازمان اطلاعاتی خودشان مبنی بر اینکه ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست، به ایران حمله کرد؟ ما همواره اعلام کردیم که بدنبال بمب اتم نیستیم و در چارچوب قواعد ان پی تی عمل کردیم و تمام نظارت‌های آزانس بین‌المللی انرژی اتمی هم فعال بوده است، بنابراین این یک دروغ بزرگ بوده و هست.

وی به این سوال که "ایران چه تضمین هایی حاضر است به جامعه جهانی ارائه دهد که نشان دهد برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است و در مقابل چه تضمین هایی از ایالات متحده مطالبه می کند؟" پاسخ داد: ایران تمام تضمین‌هایی که سایر کشورها در قالب قوانین بین‌المللی داده‌اند را قبلا داده است و اکنون آن‌ها باید ثابت کنند که قصد جاسوسی و خرابکاری ندارند تا شرایط بتواند به روال قبل بازگردد.

خبرنگار آمریکایی درباره سلامتی رهبر معظم انقلاب پرسید: "در آمریکا گمانه زنی های زیادی درباره وضعیت جسمانی رهبر جمهوری اسلامی و میزان نقش آفرینی وی در تصمیمات وجود دارد، آیا ممکن است به طور مستقیم به این موضوع پاسخ دهید؟"

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس هشت ساله پاسخ داد: رهبر ما سالم و پرانرژی و جوان و پرنشاط هستند ولذا هیچ مشکلی در سلامتیشان وجود ندارد؛ سازمان‌های حفاظتی و امنیتی، در پی شهادت رهبر عزیزمان حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، محدودیت هایی اعمال کرده‌اند و از سوی دیگر ایشوان کاملا مسائل راهبردی و منافع ملی کشور را حتما نظارت می کنند کما اینکه شما دیدید در همین توافقنامه با اینکه ایشان نظر دیگه ای داشتند اما اجازه شروع مذاکرات را دادند.

وی در پاسخ به این سوال که "برخی صداها در داخل ایران معتقدند که اکنون زمان مناسبی برای مذاکره با آمریکا نیست. تا چه اندازه در داخل ساختار سیاسی ایران درباره اصل توافق و زمان انجام آن بحث و اختلاف نظر وجود دارد؟" تاکید کرد: در این رابطه هیچ صحبتی در بین مقامات ایران انجام نشده و هیچ برنامه زمان بندی هم نیست دلیلش هم کاملا روشن است.زیرا هر دولتی که در آمریکا سر کار آمده است، شکاف بین ایران و آمریکا را گسترش داده است و دولت ترامپ این کاف را به اوج رسانده است. ایرانی ها تا در عمل رفتار جدیدی از آمریکا نبینند و تحولی در دولت های آمریکا نبینند به هیچ وجه به این مسئله فکر نخواهند کرد.

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به این سوال خبرنگار نیوزنیشن که "پنج سال دیگر ایران چه نوع رابطه ای را با ایالات متحده مطلوب می‌داند؟" پاسخ داد: اولین مسئله این است که آمریکا از اسرائیل فاصله بگیرد و تجاوزات اسرائیل را محکوم کند. به اسرائیل سلاح های فوق سری ندهد و در بعضی از مسائلی که بر خلاف مقررات بین المللی است همکاری فناورانه نداشته باشد؛ موضوع دوم این است که حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسند و دست از تحریم ها بردارد و رفتارش را با ملت ایران عوض کند و موضوع سوم هم این است که آمریکا به دلیل مشکلات اقتصادی عظیمی که در رقابت با چین و دیگر کشورها دارد به جای صرف پول برای جنگ و ناامنی در سراسر جهان این پول را صرف سروسامان دادن به کشور خود بکندو در صورت ادامه این وضع در آینده آمریکا دچار مشکلات جدی در مسئله دلار و اوراق قرضه خواهد شد. من پیش بینی میکنم که اگر آمریکایی ها با این شیوه ها ادامه بدهند ده سال آینده جزو کشورهای سوم یا چهارم جهان از نظر اقتصادی خواهند بود و به شدت عقب می افتند.

سردار سرلشکر محسن رضایی خطاب به مردم و خانواده‌های آمریکایی گفت: ما ملت آمریکا را جدای از دولت آمریکا می دانیم و به هیچ وجه خواهان این نیستیم که ملت آمریکا آزار و اذیت ببینند، بنابراین ملت آمریکا باید بداند که هیچ تهدیدی و هیچ خطری از سوی ملت ایران و دولت ایران علیه ملت آمریکا نیست ولی ما در مقابل ارتش آمریکا و در مقابل تجاوزات دولت آمریکا محکم می ایستیم و از خود دفاع می کنیم.

سرلشکر محسن رضایی در پایان گفت: دولت آمریکا و مقامات آن بدانند که ملت ایران یک ملت بزرگ تاریخی است و با هیچ تهدیدی از صحنه بیرون نخواهد رفت و از حقوق خود دفاع می‌کند بنابراین این مسیر غلطی که دولت آمریکا آمده است را باید برگردد و راه جدیدی در پیش بگیرد.