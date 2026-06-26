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فتحی:

تهدید به تجمع مقابل مجلس به ضرر نظام و دشمن شادکن است

تهدید به تجمع مقابل مجلس به ضرر نظام و دشمن شادکن است
کد خبر : 1804677
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عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت : تهدید به تجمع مقابل مجلس مشابه روش برخی نمایندگان مجلس ششم است.

به گزارش ایلنا، محسن فتحی نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی در واکنش به تهدید تعدادی از نمایندگان درباره تجمع مقابل مجلس در مخالفت با تصمیم نهادهای ذی صلاح پیرامون برگزار نشدن صحن علنی گفت: درقبال برگزارنشدن صحن علنی، دغدغه اکثر همکارانم که مثل خود بنده به دنبال برگزاری صحن علنی هستند را درک میکنم اما روش حدود ۵۰ نفر که با صدور بیانیه تجمع به دنبال فشار بر نهادهای ذی صلاح هستند را به ضرر نظام، خلاف مصلحت کشور، دشمن شادکن و مغایر با منش رهبر شهید و رهبر انقلاب میدانم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: من این روش را مناسب نمایندگان انقلابی نمی‌دانم لذا نه آن متن را امضا کردم و نه این اقدامات را در مسیر صواب میدانم چرا که مشابه این رفتارها را فقط می‌توان در عملکرد برخی نمایندگان مجلس ششم دید.

فتحی تاکید کرد : من هم مانند برخی دیگر از همکاران پیگیر برگزاری جلسات هستم و از جزئیات نامه‌نگاری و پیگیری چند باره ریاست مجلس برای آماده سازی مقدمات برگزاری صحن مطلع و از ایشان سپاسگزارم اما یقین دارم باعقلانیت و درک شرایط خاص کشور نباید با رفتار احساسی وحدت مردم را درخیابان خدشه‌دار کرد.

نماینده سنندج در پایان گفت: اکثریت نمایندگان مخالف چنین اقداماتی هستند و اینجانب نیز معتقدم راه حل مشکلات کشور، عقلانیت و اعتماد به یکدیگر است.

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