تکذیب پیام منتسب به فرمانده نیروی هوافضای سپاه

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن عرض تسلیت ایام عزاداریهای اباعبدالله الحسین و دعوت از عموم افراد جامعه به حفظ انسجام ملی دشمن شکن، پیام منتسب به فرمانده این نیرو را تکذیب نموده و اعلام میدارد اخبار و مواضع فرماندهان سپاه پاسداران از صفحات رسمی سپاه به اطلاع ملت شریف رسانیده می شود و آنچه فیک نیوزهای اجاره ای دشمن منتشر می‌نمایند به دنبال برهم زدن صفوف متحد ملت می باشند.