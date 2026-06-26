موضع صریح ایران درباره فلسطین در اجلاس PUIC

در جریان بررسی بیانیه پایانی این اجلاس، موضوعاتی در خصوص مسئله فلسطین مطرح شد که با مواضع جمهوری اسلامی ایران مغایر بود. بر همین اساس، روح الله متفکر آزاد، رییس هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران ملاحظات کشورمان را در این خصوص را مطرح کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس مواضع اصولی خود در خصوص موضوع فلسطین و راه حل عادلانه و پایدار برای این مسأله که متضمن تحقق کلیه حقوق ملت فلسطین باشد، راه حل پیشنهادی خود در این خصوص را مطرح و پیشنهاد کرده است.

وی اظهار کرد: بر این اساس، هیات جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس، تحفظ خود نسبت به برخی بندهای مندرج در اسناد این اجلاس (قطعنامه ها، بیانیه نهایی، گزارش اجلاس و ... ) که در برگیرنده مفاهیمی همچون راه حل دو دولتی، مرزهای ١٩٦٧ و مفاهیم مرتبط با آنها است که متضمین شناسایی رژیم اسرائیل است را اعلام می کند.

رییس هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در (PUIC) تصریح کرد: تحفظ مکتوب ما در این خصوص به دبیرخانه تقدیم خواهد شد و خواستار درج این موضوع در گزارش و اسناد مرتبط با این اجلاس هستیم.

بیستمین اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به میزبانی جمهوری آذربایجان و با شعار «تقویت توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از طریق همکاری‌های پارلمانی» در باکو برگزار شد.

به گزارش خانه ملت، روح‌الله متفکر آزاد، محمدمهدی شهریاری، سید یحیی سلیمانی و خانم سارا فلاحی به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های این اجلاس و نشست‌های مرتبط حضور داشتند و مواضع جمهوری اسلامی ایران را برای کشورهای حاضر تبیین و تشریح کردند.