رئیس شورای اطلاعرسانی دولت:
دولت پزشکیان خود را قدردان آزادگان سرافراز، مفقودان و خانوادههای صبور آنان میداند که برای ایران، از خود گذشتند و در نهایت سربلند ماندند
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام الیاس حضرتی در شبکه ایکس به شرح زیر است:
«احترام اسیران جنگی و مفقودان آن، روز یازده محرم هر سال که همزمان با مصیبت دردناک اسارت اهل بیت پیامبر (ص) است «روز تجلیل از اسراء و مفقودان» نامگذاری شده است.
امروز، روز تعظیم در برابر کسانی است که در سختترین میدانها، معنای آزادی را از بند عبور دادند و عزت ایران را زنده نگه داشتند.
آنان در غیبت و اسارت نیز حاضرترین فرزندان وطن بودند؛ و مانند اسرای کربلا، سندهای شرافت، پایداری و ایمان هستند.
دولت دکتر پزشکیان خود را قدردان آزادگان سرافراز، مفقودان و خانوادههای صبور آنان میداند که برای ایران، از خود گذشتند و در نهایت سربلند ماندند.»