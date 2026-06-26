«احترام اسیران جنگی و مفقودان آن، روز یازده محرم هر سال که هم‌زمان با مصیبت دردناک اسارت اهل بیت پیامبر (ص) است «روز تجلیل از اسراء و مفقودان» نام‌گذاری شده است.

امروز، روز تعظیم در برابر کسانی است که در سخت‌ترین میدان‌ها، معنای آزادی را از بند عبور دادند و عزت ایران را زنده نگه داشتند.

آنان در غیبت و اسارت نیز حاضرترین فرزندان وطن بودند؛ و مانند اسرای کربلا، سندهای شرافت، پایداری و ایمان هستند.

دولت دکتر پزشکیان خود را قدردان آزادگان سرافراز، مفقودان و خانواده‌های صبور آنان می‌داند که برای ایران، از خود گذشتند و در نهایت سربلند ماندند.»