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بازسازی آسیب‌های ناشی از جنگ رمضان به شبکه ریلی کشور

بازسازی آسیب‌های ناشی از جنگ رمضان به شبکه ریلی کشور
کد خبر : 1804625
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نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: آسیب‌های ناشی از حملات دشمن به شبکه ریلی کشور در جریان جنگ رمضان به طور کامل برطرف شده است و در حال حاضر هیچ مشکلی در این حوزه وجود ندارد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، عباس صوفی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: آسیب‌های ناشی از حملات دشمن به شبکه ریلی کشور در جریان جنگ رمضان برطرف شده و هیچ مشکلی از این حیث وجود ندارد. علاوه بر این، آن بخش از زیرساخت‌های حمل و نقل کشور که در جنگ آسیب دیده‌اند، با توجه به اهمیت و اضطرار آنها، مشکلاتشان رفع و بازسازی شده‌اند؛ در این بخش نیز ما در حال حاضر مشکلی نداریم. 

وی افزود: تنها آن بخش از زیرساخت‌های حمل و نقل کشور که آسیب جدی دیده‌اند و در کوتاه مدت امکان بازسازی کامل آنها وجود نداشته است، هنوز به طور کامل بازسازی نشده‌اند، اما کار اجرایی برای اصلاح و بازسازی آنها در حال انجام است. در مورد واحد‌های مسکونی آسیب دیده از جنگ رمضان نیز بنیاد مسکن در شهرستان‌ها کار پرداخت اعتبارات را آغاز کرده است. 

 

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