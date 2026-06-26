به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، عباس صوفی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: آسیب‌های ناشی از حملات دشمن به شبکه ریلی کشور در جریان جنگ رمضان برطرف شده و هیچ مشکلی از این حیث وجود ندارد. علاوه بر این، آن بخش از زیرساخت‌های حمل و نقل کشور که در جنگ آسیب دیده‌اند، با توجه به اهمیت و اضطرار آنها، مشکلاتشان رفع و بازسازی شده‌اند؛ در این بخش نیز ما در حال حاضر مشکلی نداریم.

وی افزود: تنها آن بخش از زیرساخت‌های حمل و نقل کشور که آسیب جدی دیده‌اند و در کوتاه مدت امکان بازسازی کامل آنها وجود نداشته است، هنوز به طور کامل بازسازی نشده‌اند، اما کار اجرایی برای اصلاح و بازسازی آنها در حال انجام است. در مورد واحد‌های مسکونی آسیب دیده از جنگ رمضان نیز بنیاد مسکن در شهرستان‌ها کار پرداخت اعتبارات را آغاز کرده است.