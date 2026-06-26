آشنا: پیامهای رهبری را تفسیر به رأی نکنیم
رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری در دولتهای یازدهم و دوازدهم اظهار کرد: پیامهای رهبری را تفسیر به رای نکنیم و از ایجاد تفرقه میان رهبری، فرماندهان، رئیسجمهوری، دولت و مردم دست برداریم.
به گزارش ایلنا، حسام الدین آشنا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایرانیان بر محور رهبری دور هم جمع شدند، جمع مردم را متفرق نکنیم.
جایگاه رهبری را در حد فهم ناقص خود پایین نیاوریم. رهبری را به نفع جناح خود مصادره نکنیم.
پیامهای رهبری را تفسیر به رای نکنیم.
خیانت نکنیم و از ایجاد تفرقه میان رهبری، فرماندهان، رئیس جمهور، دولت و مردم دست برداریم. »