پیام تسلیت رئیس شورای تبلیغات اسلامی به ذوالقدر
حجت الاسلام والمسلمین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با صدور پیامی ارتحال والد محمدباقر ذوالقدر دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن پیام تسلیت به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر
دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی
خبر ارتحال والد گرانقدرتان در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی موجب تأثر و تألم اینجانب گردید. این مصیبت را به جنابعالی، خانواده مکرم و سایر بستگان معزز تسلیت عرض نموده، از درگاه حضرت حق برای آن مرحوم علو درجات و همنشینی با سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) مسئلت مینمایم.
محمد حسین موسی پور
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی