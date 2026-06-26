پیام تسلیت رئیس شورای تبلیغات اسلامی به ذوالقدر

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن پیام تسلیت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

دبیر محترم شورای‌عالی امنیت ملی

خبر ارتحال والد گرانقدرتان در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی موجب تأثر و تألم اینجانب گردید. این مصیبت را به جنابعالی، خانواده مکرم و سایر بستگان معزز تسلیت عرض نموده، از درگاه حضرت حق برای آن مرحوم علو درجات و همنشینی با سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) مسئلت می‌نمایم.

محمد حسین موسی پور

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی