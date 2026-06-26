خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت رئیس شورای تبلیغات اسلامی به ذوالقدر

پیام تسلیت رئیس شورای تبلیغات اسلامی به ذوالقدر
کد خبر : 1804621
لینک کوتاه کپی شد.

حجت الاسلام والمسلمین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با صدور پیامی ارتحال والد محمدباقر ذوالقدر دبیر محترم شورای‌عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن پیام تسلیت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

 انا لله و انا الیه راجعون

 برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

 دبیر محترم شورای‌عالی امنیت ملی

خبر ارتحال والد گرانقدرتان در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی موجب تأثر و تألم اینجانب گردید. این مصیبت را به جنابعالی، خانواده مکرم و سایر بستگان معزز تسلیت عرض نموده، از درگاه حضرت حق برای آن مرحوم علو درجات و همنشینی با سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) مسئلت می‌نمایم.

محمد حسین موسی پور

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی