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ولایتی:

ثبات اعراب حاشیه خلیج فارس مدیون مدیریت ایران بر تنگه هرمز است

ثبات اعراب حاشیه خلیج فارس مدیون مدیریت ایران بر تنگه هرمز است
کد خبر : 1804597
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مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل تصریح کرد: ثبات امروز اعراب حاشیه خلیج‌فارس، مدیون مدیریت قرن‌واره‌ی ایران بر شاهرگ تنگه هرمز است.

 

به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی با انتشار پیامی در فضای مجازی دریاره بیانیه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس نوشت:

ثبات امروز اعراب حاشیه خلیج‌فارس، مدیون مدیریت قرن‌واره‌ی ایران بر شاهرگ #تنگه هرمز است. غرب جز وحشی‌گری و غارت، دستاوردی برای منطقه نداشته است.  

«حاشیه نشینان و اطفال سیاسی منطقه» به بیانیه‌های سفارشی دلخوش ندارند و بدانند: حیات شما ریزه‌خواری از این سفره است.

در بازآرایی معادلات بزرگ، کوچک‌های حاشیه‌نشین جایی پای میز ندارند؛ حذف می‌شوند و حیات استراتژیک شان وامدار سقف تحمل تهران است.

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