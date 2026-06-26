گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و کره جنوبی

به گزارش ایلنا، چو هیون وزیر امور خارجه کره جنوبی صبح امروز جمعه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص آخرین تحولات منطقه ای و روابط دوجانبه به صورت تلفنی گفتگو و رایزنی کرد.

وزیر خارجه کره جنوبی در این تماس تلفنی با ضمن استقبال از تفاهم ایران و امریکا برحمایت کشورش از روندهای دیپلماتیک با هدف حفظ صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا و امنیت کشتیرانی ایمن تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز همتای کره ای خود را در جریان آخرین روند مذاکرات، پیشرفت‌های حاصل‌شده در اجرای تفاهمات مورد توافق و رایزنی‌های انجام‌شده در این چارچوب قرار داد.

وزرای خارجه دو کشور همچنین با بررسی آخرین تحولات دوجانبه،منطقه‌ای و بین‌المللی، بر ضرورت تداوم رایزنی‌های سیاسی و گسترش همکاری‌های مشترک تأکید کردند.

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