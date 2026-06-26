خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و کره جنوبی

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و کره جنوبی
کد خبر : 1804559
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه کره جنوبی صبح امروز جمعه در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص آخرین تحولات منطقه ای و روابط دوجانبه به صورت تلفنی گفتگو و رایزنی کرد.

به گزارش ایلنا، چو هیون وزیر امور خارجه کره جنوبی صبح امروز جمعه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص آخرین تحولات منطقه ای و روابط دوجانبه به صورت تلفنی گفتگو و رایزنی کرد.

وزیر خارجه کره جنوبی در این تماس تلفنی با ضمن استقبال از تفاهم ایران و امریکا برحمایت کشورش از روندهای دیپلماتیک با هدف حفظ صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا و امنیت کشتیرانی ایمن تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز همتای کره ای خود را در جریان آخرین روند مذاکرات، پیشرفت‌های حاصل‌شده در اجرای تفاهمات مورد توافق و رایزنی‌های انجام‌شده در این چارچوب قرار داد.

وزرای خارجه دو کشور همچنین با بررسی آخرین تحولات دوجانبه،منطقه‌ای و بین‌المللی، بر ضرورت تداوم رایزنی‌های سیاسی و گسترش همکاری‌های مشترک تأکید کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی