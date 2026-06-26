به گزارش ایلنا، سردار «رضا طلایی‌نیک» سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در یادواره شهدای شهر بهار و سالگرد شهید «سید عیسی سادات» که در مسجد فاطمه الزهرا (س) مسکن مهر برگزار شد، با تسلیت شهادت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار داشت: افتخار ملت ایران این است که در مسیر «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا»، همواره یاری‌گر حق در برابر یزیدیان زمان بوده و همانند یاران باوفای امام حسین (ع)، به تکلیف خود عمل کرده است.

سردار طلایی‌نیک با اشاره به شخصیت و نقش شهید سید عیسی سادات، وی را الگویی از اخلاص و فداکاری دانست و گفت: این شهید والامقام با وجود جانبازی و شرایط جسمی، مشتاقانه در جبهه‌های حق علیه باطل حضور یافت و در مسیر انجام مأموریت به فیض شهادت نائل آمدو خون شهیدان رزمندگان ما را امروز به اوج عزت و قدرت رسانده و تمامی توطئه‌های تجزیه‌طلبانه دشمنان را ناکام گذاشته است.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره کرد و افزود: در دیدار‌هایی که با وزرای دفاع کشور‌های حوزه شانگهای داشتم، آنان اذعان می‌کردند که قدرت و ایستادگی پیروزمندانه ایران مشهود است. ما با بودجه نظامی سالانه ده میلیارد دلاری در مقابل بودجه سالانه بیش از هزارمیلیارد دلاری دشمنان و کشور‌های حامی آنها پیروز شدیم، چراکه ما بر مدار قدرت ایمان و فرهنگ شهادت‌طلبی و دفاع مردمی و دانش بومی حرکت می‌کنیم.

وی، لازمه پیروزی در جبهه‌های مختلف را «ید واحده» بودن دانست و تصریح کرد: پنج جبهه رزم، حضور اجتماعی مردم، خدمت‌رسانی دولت، دیپلماسی و روایت‌گری (رسانه)، باید تحت فرماندهی ولی فقیه هماهنگ عمل کنندتا تاثیر متقابل و همپوشانی راهبردی آنها تقویت شود. میدان روایت و رسانه، عرصه‌ای است که نباید از آن غفلت کرد؛ چراکه دشمن با روایت‌سازی‌های غلط به دنبال ناامیدی و تفرقه در کشور است.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با تأکید بر اینکه دشمن مکار است و نباید به او اعتماد کرد، خاطرنشان کرد: خطوط قرمز نظام همان شروطی است که رهبر معظم انقلاب اعلام کرده‌اند. ما با دشمن صهیونی و مستکبر تا زمانی که خوی استکباری دارد، مبارزه خواهیم کرد و پیروزی نهایی در گرو حفظ وحدت و استمرارقدرت دفاعی و جهادی است.