«وقتی رهبر شهید ایران در شب عاشورا گفت «ای ایران بخوان»، پیوند عاشورا و وطن را به باشکوه‌ترین کلام یادآوری کرد. «یا حسین» ریشه‌ی معنوی ایستادگی است و «ای ایران» نام خانه‌ی این ایستادگی. ملتی که حسین (ع) را دارد، ذلت را نمی‌پذیرد؛ و ایرانی چون حسینی است، همیشه سربلند خواهد ماند.»