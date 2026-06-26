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رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت:

ایرانی چون حسینی است، همیشه سربلند خواهد ماند

ایرانی چون حسینی است، همیشه سربلند خواهد ماند
کد خبر : 1804474
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رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتشار پیامی در حساب کاربری خود نوشت: ایرانی چون حسینی است، همیشه سربلند خواهد ماند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام الیاس حضرتی،‌ رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، به این شرح است:

«وقتی رهبر شهید ایران در شب عاشورا گفت «ای ایران بخوان»، پیوند عاشورا و وطن را به باشکوه‌ترین کلام یادآوری کرد. «یا حسین» ریشه‌ی معنوی ایستادگی است و «ای ایران» نام خانه‌ی این ایستادگی. ملتی که حسین (ع) را دارد، ذلت را نمی‌پذیرد؛ و ایرانی چون حسینی است، همیشه سربلند خواهد ماند.»

انتهای پیام/
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