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سیدمهدی طباطبایی:

نباید از اقدام ایران برای تفاهم و گفتگو برای توافق، بدفهمی صورت پذیرد

نباید از اقدام ایران برای تفاهم و گفتگو برای توافق، بدفهمی صورت پذیرد
کد خبر : 1804447
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طباطبایی در شبکه ایکس نوشت: حسن همجواری یک ترم مشترک و یک فهم دوجانبه است. نباید از اقدام ایران برای تفاهم و گفتگو برای توافق، بدفهمی صورت پذیرد. این اقدامی صلح طلبانه و از سر عزت و اقتدار بوده نه عجز و اجبار و سازش.

به گزارش ایلنا، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ حسن همجواری یک ترم مشترک و یک فهم دوجانبه است. نباید از اقدام ایران برای تفاهم و گفتگو برای توافق، بدفهمی صورت پذیرد. این اقدامی صلح طلبانه و از سر عزت و اقتدار بوده نه عجز و اجبار و سازش.
آنکه در این میانه ساده‌لوحی کند، بازنده خواهد بود. گول بوی کباب را نخورند که داغ خواهند شد.

 

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