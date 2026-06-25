به گزارش ایلنا، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ حسن همجواری یک ترم مشترک و یک فهم دوجانبه است. نباید از اقدام ایران برای تفاهم و گفتگو برای توافق، بدفهمی صورت پذیرد. این اقدامی صلح طلبانه و از سر عزت و اقتدار بوده نه عجز و اجبار و سازش.

آنکه در این میانه ساده‌لوحی کند، بازنده خواهد بود. گول بوی کباب را نخورند که داغ خواهند شد.