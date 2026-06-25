به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان روز پنجشنبه در حاشیه اقامه نماز ظهر عاشورا در مسجد امام حسین (ع) شهر سهند، در گفت‌وگویی با صداوسیما با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار کرد: شهادت امام حسین (ع) و خون پاک شهدای کربلا جریانی را در تاریخ رقم زد که روزبه‌روز ذهن‌های خفته را بیدار کرده و انسان‌های مظلوم را در برابر ظلم و ستم به ایستادگی فراخوانده است.

رئیس‌جمهور گفت: نمی‌شود برای امام حسین (ع) اشک بریزیم؛ اما در جامعه شاهد ظلم، بی‌عدالتی، فقر و گرسنگی باشیم و نسبت به این مسائل بی‌تفاوت بمانیم.

پزشکیان با بیان اینکه راه امام حسین (ع) برای همه کسانی که به دنبال عزت، آزادگی و سربلندی هستند، چراغی روشن و مسیری الهام‌بخش است و تمامی آزادگان جهان در این مسیر حرکت می‌کنند، تصریح کرد: برای ما که خود را عاشق این راه می‌دانیم، مسئولیت بزرگی بر عهده‌مان قرار گرفته است. راه امام، راه عزت، سربلندی و مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی است و این مسیر باید در عمل نشان داده شود؛ صرف گفتار و شعار کافی نیست.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ما شیعیان باید مایه عزت و سربلندی امام حسین (ع) باشیم، نه آنکه با عملکرد خود موجب شرمندگی در برابر آرمان‌های آن حضرت شویم افزود: رهروان امام حسین (ع) آزادگان و از جان گذشتگانی هستند که در مسیر حق حرکت می‌کنند و در این راه همواره می‌توان جلوه‌های علم، خلاقیت، توانمندی و عشق را مشاهده کرد.

پزشکیان خاطرنشان کرد: باید عدالت، حق‌طلبی و عمل به کتاب خدا را در رفتار و عملکرد خود نشان دهیم، نه اینکه تنها به بیان و سخن گفتن بسنده کنیم.

رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: کشور امام‌حسینی باید کشوری برخوردار از عزت و سربلندی باشد؛ کشوری که در آن هیچ ایرانی و هیچ رهروی از راه امام حسین (ع) گرفتار فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی نباشد.

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