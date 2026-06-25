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پیام تسلیت عراقچی به دولت و ملت ونزوئلا در پی وقوع زمین لرزه

پیام تسلیت عراقچی به دولت و ملت ونزوئلا در پی وقوع زمین لرزه
کد خبر : 1804341
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وزیر خارجه کشورمان در پیامی درپی زلزله در ونزوئلا با ملت و دولت این کشور ابراز همدردی و همبستگی کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی نوشت: از وقوع زمین‌لرزه در ونزوئلا عمیقاً متأثر و اندوهگین هستیم. صمیمانه‌ترین مراتب تسلیت خود را به دولت و ملت ونزوئلا، به‌ویژه خانواده‌های جان‌باختگان، ابراز می‌کنیم و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع و کامل داریم.


در این پیام آمده است: جمهوری اسلامی ایران در این شرایط دشوار در کنار مردم ونزوئلا ایستاده و آمادگی دارد هرگونه کمک و حمایت لازم را در اختیار آنان قرار دهد.

 

انتهای پیام/
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