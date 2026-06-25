پیام تسلیت عراقچی به دولت و ملت ونزوئلا در پی وقوع زمین لرزه

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی نوشت: از وقوع زمین‌لرزه در ونزوئلا عمیقاً متأثر و اندوهگین هستیم. صمیمانه‌ترین مراتب تسلیت خود را به دولت و ملت ونزوئلا، به‌ویژه خانواده‌های جان‌باختگان، ابراز می‌کنیم و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع و کامل داریم.