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پیام تسلیت و ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت ونزوئلا در پی زلزله اخیر

پیام تسلیت و ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت ونزوئلا در پی زلزله اخیر
کد خبر : 1804330
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رئیس جمهور در پیامی ضمن تسلیت جان باختن شماری از شهروندان ونزوئلایی به دولت و ملت این کشور در زلزله اخیر، آمادگی ایران را برای ارائه هرگونه کمک‌های امدادی، درمانی و انسان‌دوستانه اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی به خانم دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا، ضمن ابراز همدردی صمیمانه با دولت و ملت این کشور در پی جان باختن و مجروح شدن شمار زیادی از شهروندان آن کشور در زلزله اخیر، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای ارائه هرگونه کمک‌های امدادی، درمانی و انسان‌دوستانه به منظور کاهش آلام آسیب‌دیدگان و یاری در روند امدادرسانی اعلام کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

سرکار خانم دلسی رودریگز

رئیس جمهور موقت ونزوئلا

خبر وقوع زلزله مهیب در بخش‌هایی از کشور دوست ونزوئلا را دریافت کردم؛ حادثه‌ای تلخ که به جان باختن و مجروح شدن شمار زیادی از شهروندان آن کشور و وارد آمدن خسارات به مناطق زلزله زده انجامید.

اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه با دولت و ملت ونزوئلا، مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های داغدار این حادثه ناگوار اعلام می‌دارم. 

در این شرایط دشوار، جمهوری اسلامی ایران خود را در کنار دولت و ملت ونزوئلا می‌داند و آمادگی خود را برای ارائه هرگونه کمک‌های امدادی، درمانی و انسان‌دوستانه به منظور کاهش آلام آسیب‌دیدگان و یاری در روند امدادرسانی اعلام می‌نماید.

اطمینان دارم ملت شریف ونزوئلا با همبستگی، اراده و استقامت همیشگی خود بر پیامدهای این حادثه فائق خواهد آمد. 

از خداوند متعال، سعادت، سربلندی و بهروزی روزافزون شما و ملت دوست ونزوئلا را آرزومندم. 

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

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