محدودیت بنادر جنوبی ضرورت تقویت کریدورهای کشور را آشکار کرد

به گزارش ایلنا، حسین محمدزاده با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در حوزه بنادر جنوبی کشور و ضرورت بازنگری در ظرفیت‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی، گفت: رخدادهای اخیر و محدودیت‌هایی که در بنادر جنوبی برای کشور ایجاد شد، به‌نوعی یک تذکر و تلنگر جدی بود و نشان داد که حوزه حمل‌ونقل، لجستیک و پشتیبانی کالاهای اساسی و ضروری تا چه اندازه نیازمند تنوع‌بخشی مسیرها و فعال‌سازی ظرفیت‌های مختلف کشور است.

محدودیت بنادر جنوبی نگاه‌ها را به کریدورهای کشور معطوف کرد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: این شرایط موجب شد نگاه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور به تمامی کریدورها و مرزهای موجود در شمال، شرق و غرب کشور معطوف شود؛ چراکه در چنین شرایطی، اتکا به یک یا چند مسیر محدود می‌تواند کشور را در حوزه تأمین و جابه‌جایی کالا با چالش مواجه کند.

وی ادامه داد: در همین راستا اقداماتی در دو جبهه دنبال شد؛ نخست در داخل کشور که شامل برنامه‌ریزی، شناسایی و احصای ظرفیت‌ها، رفع موانع، پشتیبانی و همچنین تعمیر و ترمیم بخشی از زیرساخت‌های موجود برای افزایش ظرفیت حمل‌ونقل بود.

ضرورت دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه برای افزایش ظرفیت مرزها

محمدزاده با تأکید بر اهمیت تعاملات منطقه‌ای در فعال‌سازی کریدورها تصریح کرد: در کنار اقدامات داخلی، دیپلماسی با کشورهای همسایه نیز ضرورت داشت تا ظرفیت تردد و عبور از مرزها افزایش یابد. به عنوان نمونه اگر در برخی مرزهای غربی مانند بازرگان و جلفا حدود ۵۰۰ گذر یا تردد وجود داشته، باید این ظرفیت با همکاری کشور همسایه به عددی بسیار بالاتر، برای مثال ۱۷۰۰ یا در مجموع ۳۴۰۰ مورد افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه تحقق چنین هدفی نیازمند همراهی طرف‌های مقابل است، افزود: در حوزه دیپلماسی شاید به اندازه مورد انتظار کامیابی حاصل نشده باشد، اما در داخل کشور اقدامات خوبی انجام شد و کریدورها و ظرفیت‌های واقعی که می‌توانند در شرایط خاص به کشور خدمت کنند، تقویت شدند.

کریدورها فقط برای زمان بحران نیستند

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نقش اقتصادی کریدورها در شرایط عادی نیز گفت: نباید تصور شود که فعال‌سازی این مسیرها فقط برای زمان جنگ، بحران یا محدودیت است. حتی در شرایط عادی نیز کریدورها می‌توانند برای اقتصاد کشور نقش‌آفرین باشند و به پشتیبانی از اقتصاد ملی، حمل‌ونقل و زنجیره لجستیکی کمک کنند.

محمدزاده افزود: اگر به فضل الهی محدودیت‌های بنادر جنوبی برداشته شود، نباید روندی که امروز برای تقویت کریدورها آغاز شده، ناگهان دچار رکود شود. ظرفیت‌هایی که شناسایی شده‌اند باید حفظ، تکمیل و تقویت شوند.

ظرفیت‌های واقعی باید مبنای سرمایه‌گذاری قرار گیرد

وی با بیان اینکه کشور روی کاغذ مسیرها و کریدورهای متعددی تعریف کرده است، اظهار کرد: ما در اسناد و نقشه‌ها خطوط و کریدورهای فراوانی ترسیم کرده‌ایم، اما همه آن‌ها ظرفیت عملیاتی و عدد و ابعاد واقعی ندارند. آنچه اهمیت دارد، کریدورها و مسیرهایی است که در زمان بروز مشکل بتوانند واقعاً بار کشور را به دوش بکشند و کارکرد عملی داشته باشند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: باید سرمایه‌گذاری و تمرکز اصلی بر مسیرهایی باشد که ظرفیت واقعی و قابل اتکا دارند؛ مسیرهایی که در هر زمان و در هر شرایطی بتوان از آن‌ها به نفع اقتصاد ملی، حمل‌ونقل و نظام لجستیکی کشور بهره‌برداری کرد.

تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل باید استمرار داشته باشد

محمدزاده در پایان خاطرنشان کرد: تجربه اخیر نشان داد تقویت کریدورها، احیای ظرفیت‌های مرزی، رفع موانع زیرساختی و هماهنگی با کشورهای همسایه یک ضرورت راهبردی برای کشور است. بنابراین این روند نباید مقطعی و صرفاً واکنشی باشد، بلکه باید به‌عنوان یک سیاست مستمر در حوزه حمل‌ونقل و اقتصاد ملی دنبال شود.

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