متن پیام رئیس دفتر رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

خبر درگذشت پدر گرامی‌تان موجب اندوه و تأثر شد. اینجانب ضمن ابراز همدردی، این ضایعه را به جنابعالی، خانواده محترم و سایر بازماندگان معزز تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای جنابعالی و دیگر وابستگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم. امید است الطاف الهی مرهمی بر آلام آن خانواده معزز باشد.

محسن حاجی‌میرزایی

رئیس دفتر رئیس‌جمهور