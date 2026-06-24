پیام تسلیت رئیس دفتر رئیسجمهور در پی درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی
رئیس دفتر رئیسجمهور در پیامی درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، دکتر محسن حاجیمیرزایی در پی درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در پیامی ضمن ابراز همدردی، این ضایعه را به ایشان و سایر بستگان معزز تسلیت گفت.
متن پیام رئیس دفتر رئیسجمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی
خبر درگذشت پدر گرامیتان موجب اندوه و تأثر شد. اینجانب ضمن ابراز همدردی، این ضایعه را به جنابعالی، خانواده محترم و سایر بازماندگان معزز تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای جنابعالی و دیگر وابستگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم. امید است الطاف الهی مرهمی بر آلام آن خانواده معزز باشد.
محسن حاجیمیرزایی
رئیس دفتر رئیسجمهور