خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پی درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی

پیام تسلیت رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پی درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی
کد خبر : 1803975
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دکتر محسن حاجی‌میرزایی در پی درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در پیامی ضمن ابراز همدردی، این ضایعه را به ایشان و سایر بستگان معزز تسلیت گفت.

متن پیام رئیس دفتر رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

خبر درگذشت پدر گرامی‌تان موجب اندوه و تأثر شد. اینجانب ضمن ابراز همدردی، این ضایعه را به جنابعالی، خانواده محترم و سایر بازماندگان معزز تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای جنابعالی و دیگر وابستگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم. امید است الطاف الهی مرهمی بر آلام آن خانواده معزز باشد.

محسن حاجی‌میرزایی
رئیس دفتر رئیس‌جمهور

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی