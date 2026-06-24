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پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی

پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی
کد خبر : 1803965
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رئیس جمهور در پیامی درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

 

 

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای محمدباقر ذوالقدر

دبیر محترم شورای‌عالی امنیت ملی

درگذشت پدر مکرم‌تان، را به جنابعالی، بازماندگان محترم و خانواده معزز تسلیت عرض می‌کنم. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان، صبر و سلامت مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران

 

انتهای پیام/
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