متفکر آزاد در نشست مشورتی گروه آسیایی (PUIC):
به آیندهای مشترک در کنار کشورهای مسلمان امیدواریم
رییس هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران گفت: هژمونی مستکبرین و کودککشان در جنگ اخیر شکسته شد لذا به آیندهای مشترک در کنار کشورهای مسلمان امیدواریم.
به گزارش ایلنا، روح الله متفکر آزاد رییس هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در نشست مشورتی گروه آسیایی کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC)، گفت: برگزاری این نشست با ماه محرم الحرام همزمان است لذا فرصت را مغتنم میشمارم و فرارسیدن ماه محرم، ماه ایثار، آزادگی، حق طلبی و مقاومت را به همه ملتهای مسلمان و آزادگان جهان تسلیت و تعزیت میگویم.
وی اظهار کرد: دنیای اسلام با دارا بودن نزدیک به یک چهارم جمعیت کره خاکی، منابع سرشار انرژی، موقعیتی برجسته از منظر ژئو اکونومیک، بازار گسترده و سرمایه انسانی فراوان، ظرفیت آن را دارد که به یکی از محورهای اصلی در ساختارهای بینالمللی تبدیل شود لذا نیل به این هدف در گرو اتخاذ رویکردی جدید و فراتر رفتن از پارهای رویهها و نگاههای تنگ نظرانه به سمت کنشگری فعال و مبتکرانه است.
رییس هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه بیان سخن از آینده جهان اسلام در غیاب نگاه صادقانه به وضعیت کنونی منطقه ناقص خواهد ماند، ادامه داد: کشور من در ماههای اخیر صحنه یکی از سنگینترین تجاوزهای نظامی تاریخ معاصر بود؛ از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی جنگی که اکنون به جنگ ۴۰ روزه شناخته میشود، حملات گستردهای را علیه تمامیت سرزمینی، حاکمیت ملی، زیرساختها و مردم ایران آغاز کردند.
متفکرآزاد تصریح کرد: تجاوزی آشکار که نه تنها اصول بنیادین منشور ملل متحد و قاعده عامره منع استفاده از زور را زیر پا گذاشت بلکه منجر به شهادت رهبر عظیم الشأن جمهوری اسلامی ایران شد.
رییس هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران گفت: هزاران غیرنظامی از جمله کودکان را قربانی ساخت و تعداد زیادی از مراکز درمانی، آموزشی و مسکونی کشورمان را هدف قرار گرفت؛ با این همه ملت بزرگ و سرافراز ایران در این آزمون دشوار، مقاومت جانانه و اسطورهای از خود نشان داد و با حفظ انسجام ملی و اتکا به ظرفیتهای درونی از این مقطع حساس و خطیر با موفقیت عبور کرد.
متفکرآزاد با بیان اینکه ایران توانست از این مقطع با کمک دوستان نزدیک خود عبور کند لذا قدردان ملتهایی هستیم که از ما حمایت کردند، اظهار کرد: هژمونی مستکبرین و کودککشان در این جنگ شکسته شد؛ از این پس همه قدرت تولید شده جهان اسلام در این جنگ در اختیار کشورهای اسلامی، آرمان فلسطین و مستضعفین قرار خواهد گرفت و ما به آیندهای در کنار هم ـ کشورهای مسلمان امیدواریم.