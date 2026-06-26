معصومی خسروآبادی در گفتوگو با ایلنا:
طرح اظهارات تفرقهافکنانه و تهدید مسئولان، آب ریختن در آسیاب دشمن است
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: طرح اظهارات تفرقهافکنانه و تهدید مسئولان، آب ریختن در آسیاب دشمن است و همه باید از تصمیمات کلان کشور که در چارچوب قانون و با تأیید رهبری اتخاذ میشود، تبعیت کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، انتشار ویدئویی از سخنان یک مداح در یکی از مراسمهای عزاداری محرم که در آن خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، اظهاراتی تند و تهدیدآمیز مطرح شده بود، واکنشهای گستردهای را در فضای سیاسی و رسانهای کشور به دنبال داشت. در این ویدئو، مداح مذکور با اشاره به برخی مسائل سیاسی و مذاکرات اخیر، عباراتی را به کار برد که از سوی بسیاری از ناظران و فعالان سیاسی به عنوان تهدید علیه رئیسجمهور تعبیر شد.
این اظهارات با واکنش مسئولان دولتی و چهرههای سیاسی مواجه شد. معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور ضمن محکوم کردن این سخنان، تأکید کرد که تهدید رئیسجمهور منتخب مردم اقدامی ناپسند و مغایر با مصالح کشور است. همچنین سخنگوی وزارت کشور با اشاره به لزوم رعایت اخلاق و قانون در تریبونهای عمومی و مذهبی، اظهار داشت که استفاده از ادبیات تهدیدآمیز علیه مسئولان کشور پذیرفتنی نیست و صاحبان تریبون باید از بیان سخنانی که موجب تشدید تنشهای سیاسی و اجتماعی میشود، پرهیز کنند.
در ادامه این واکنشها، برخی نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی نیز خواستار برخورد قانونی با چنین اظهاراتی شدند و بر ضرورت صیانت از آرامش و انسجام ملی تأکید کردند. در مقابل، مداح یادشده در توضیحاتی بعدی مدعی شد که سخنانش در فضای احساسی مراسم مطرح شده و قصد تهدید نداشته است، با این حال این توضیحات نتوانست به طور کامل از حجم انتقادها بکاهد.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که طی ماههای اخیر بارها بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در مواجهه با چالشهای داخلی و خارجی تأکید شده است. از این رو بسیاری از صاحبنظران بر لزوم پایبندی همه جریانهای سیاسی و اجتماعی به قانون، اخلاق و گفتوگوی مسئولانه برای حفظ منافع ملی و تقویت همبستگی در جامعه تأکید دارند.
برخی حقوقدانان نیز با اشاره به جایگاه حقوقی رئیسجمهور به عنوان عالیترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری، تأکید کردهاند که هرگونه تهدید یا توهین به مقامات رسمی میتواند ابعاد حقوقی و قضایی داشته باشد و در صورت تشخیص مراجع ذیصلاح، مدعیالعموم هم امکان ورود به موضوع را خواهد داشت. با این حال، گروهی دیگر معتقدند که در شرایط کنونی باید از تبدیل این موضوع به بستری برای تشدید اختلافات سیاسی جلوگیری کرد و در چارچوب قانون و بدون ایجاد فضای دوقطبی با آن برخورد شود.
این ماجرا همچنین بار دیگر بحث درباره نقش و مسئولیت صاحبان تریبونهای مذهبی را در کانون توجه قرار داده است. بسیاری از ناظران بر این باورند که هیأتهای مذهبی و مجالس عزاداری همواره از مهمترین پایگاههای وحدت و همبستگی اجتماعی در کشور بودهاند و انتظار میرود سخنرانان و مداحان با پرهیز از ادبیات تنشآفرین، به تقویت آرامش و انسجام ملی کمک کنند.
سیدکریم معصومی خسروآبادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره این موضوع عنوان کرد: آنچه که در این برهه بیش از هر موضوع دیگری به آن نیاز داریم، حفظ وحدت و انسجام ملی است که بارها و بارها با آن تاکید شده است. رهبر شهیدمان بر آن تأکید داشتند و رهبر سوم هم در پیامی که صادر کردند، بر انسجام ملی و وحدت ملی تأکید فرمودند.
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان این که معتقدم که نباید آب در آسیاب دشمن بریزیم، عنوان کرد: طرح چنین مباحثی یعنی چیزی که دشمن میخواهد، اگر ما همان مسیر را انتخاب کنیم، در واقع خواسته دشمن را محقق کردهایم. دشمن به دنبال ایجاد نفاق و اختلاف است و میخواهد وحدت ما را، که عامل پیروزی ما تا به اینجا بوده است، از ما بگیرد.
وی یادآور شد: ما سه عامل اصلی داشتیم که باعث شد امروز در این جایگاه باشیم. همان دشمنی که تصور میکرد ظرف سه روز نظام ما فرو میپاشد، اکنون به جایی رسیده است که منتکشی میکند و دچار استیصال شده است و امروز این تفاهمنامه و در واقع توافقات شکل گرفته است. البته مسیر همچنان ادامه دارد.
معصومی خسروآبادی اظهار داشت: به اعتقاد من؛ هم میدان جنگ، هم میدان خیابان و شهر و هم میدان دیپلماسی؛ این پیوند میان این سه عامل است که میتواند رمز پیروزی و موفقیت ما باشد. اگر میخواهیم انشاءالله همین مسیر را مقتدرانه و عزتمندانه ادامه دهیم، باید مراقب باشیم که این وحدت و انسجام ملی همچنان تداوم پیدا کند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، پرهیز از اختلافات و تمرکز بر منافع ملی هستیم. هرگونه دوگانگی و شکاف در جامعه میتواند زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند، اما حفظ همبستگی مردم، مسئولان و نخبگان کشور، پشتوانهای ارزشمندی برای عبور از چالشها و دستیابی به اهداف بلندمدت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
وی بیان کرد: کسانی که متأسفانه، هرچند در تعداد محدود، به دنبال اختلافافکنی هستند، به نظر من در همان مسیری حرکت میکنند که دشمن به دنبال آن است. لذا باید کاملاً دقت کنیم. در اظهارنظرها، گفتوگوها، مصاحبهها و همه این موارد باید مراقب باشیم که همراهی با دشمن نداشته باشیم. اختلافافکنی، به نظر من، همراهی با دشمنان خواهد بود.
این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیمگیرهای کلان در کشور گفت: معتقدم که اولاً ما یک نظام حقوقی ثابت در کشور داریم. قانون اساسی داریم و سازوکار تصمیمگیریهای ما مشخص است. ما ولایت مطلقه فقیه داریم که در قانون اساسی پیشبینی شده است.
وی تاکید کرد: تصمیماتی که در شوراهای عالی امنیت ملی اتخاذ میشود، زمانی قابلیت اجرا پیدا میکند که به تصویب مقام معظم رهبری برسد و این نصبالعین همه ماست. یعنی هر آنچه در شعام اتخاذ میشود و به تأیید مقام معظم رهبری میرسد، باید مورد تبعیت همگان قرار گیرد و این را باید ملاک عمل خود قرار دهیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: من معتقدم آنچه اتفاق افتاد، قطعاً تصمیم یک شخص نبوده است؛ یعنی یک فرد به تنهایی در اینجا تصمیم نگرفته که تفاهمنامهای صورت بگیرد. اساساً قوانین ما اجازه نمیدهد که چنین اتفاقی رخ دهد. بنابراین، تصمیماتی بوده که در سطوح عالی کشور اتخاذ شده است و همه ما باید تابع این تصمیمات باشیم و از اختلافافکنی پرهیز کنیم.
وی در پاسخ به اینکه حتی اگر خود رئیس جمهور هم نخواهد، باتوجه به این که گفته است در مقابل چنین سخنانی سکوت میکند تا وحدت و انسجام جامعه دچار خدشه نشود، آیا مدعیالعموم میتواند وارد این قضیه شود، گفت: دامن زدن به این مسائل میتواند دامنه اختلافات را شعلهورتر کند.
این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: با توجه به اینکه در ایام ماه محرم هستیم؛ این ماه، ماه ایثار و از خودگذشتی است باید به بسیاری از مسائلی که اتفاق میافتد دامن نزنیم و این اختلافات را شعلهورتر نکنیم. به نظر من بهتر است که از این مسائل گذشت شود. با روحیهای هم که از رئیسجمهور سراغ داریم، بعید میدانم که ایشان به دنبال پیگیری این موضوعات باشند.