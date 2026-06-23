روایت بقایی از حواشی توقف نشست چهارجانبه در زوریخ

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی درباره وقایع رخ‌داده در جلسه چهارجانبه با آمریکا در سوئیس گفت: جلسه چهارجانبه با حضور ایران، آمریکا و دو میانجی از حدود ساعت سه بعدازظهر آغاز شد و حدود یک ساعت و نیم ادامه یافت. قرار شد پس از یک وقفه کوتاه نیم‌ساعته، جلسه ادامه پیدا کند که در همین فاصله با اظهارات موهن طرف آمریکایی مواجه شدیم.

وی افزود: پس از آن، نشست چهارجانبه تشکیل نشد و تبادل پیام‌ها از طریق میانجی‌ها صورت گرفت. ما بعد از تصمیم به توقف مذاکرات چهارجانبه، هیچ تماس مستقیمی با طرف آمریکایی نداشتیم.

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