رئیس‌جمهور با اشاره به تحولات اخیر و دستیابی به تفاهم پایان جنگ، تصریح کرد: ما همیشه آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده بودیم و امروز روند مذاکرات به خوبی ادامه داشته و ما ادامه‌دهنده روند مذاکرات خواهیم بود.

پزشکیان، سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را عامل ناامنی در منطقه دانست و تصریح کرد: تجاوزات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران به هدف نرسید و آنها در جنایت‌هایشان شهادت 168 کودک مظلوم مینابی، شهادت رهبر عزیزمان و حمله به زیرساخت‌های کشورمان را داشتند.

رئیس‌جمهور حمایت قاطع ایران از تمامیت صربستان را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: ما بر رویکرد خود در حمایت از تمامیت کشور صربستان تأکید داریم و به هیچ وجه به فشارهایی که از طرف اتحادیه اروپا وارد می‌شود توجه نخواهیم کرد.

رئیس‌جمهوری صربستان نیز ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب از حضور نماینده این کشور در مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب خبر داد و اظهار کرد: از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی صربستان سپاسگزاریم.

الکساندر ووچیچ تفاهم پایان جنگ و تداوم مذاکرات را عامل صلح و امنیت در منطقه دانست و تصریح کرد: امیدواریم با پایان موفقیت‌آمیز مذاکرات ایران و آمریکا شاهد صلح پایدار به نفع منطقه و کل جهان باشیم.

رئیس‌جمهوری صربستان خواستار توسعه ارتباطات بین دو کشور شد و گفت: امیدواریم با حضور شما در سازمان ملل با هم دیدار و در مورد پیشبرد روابط و توسعه روابط در تمام حوزه‌ها گفت‌وگوهای مشترکی داشته باشیم.

الکساندر ووچیچ ضمن دعوت از رئیس‌جمهور ایران برای حضور در رویداد 2027 اکسپو، خواستار تعمیق روابط اقتصادی بین دو کشور شد.