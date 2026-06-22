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در جریان سفر به باکو صورت گرفت؛

استقبال اعضای کمیته اجرایی PUIC از ابتکار ایران برای تقویت انسجام کشورهای اسلامی

استقبال اعضای کمیته اجرایی PUIC از ابتکار ایران برای تقویت انسجام کشورهای اسلامی
کد خبر : 1802846
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پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای تقویت انسجام در فرآیند انتخاب رییس جدید اتحادیه بین‌المجالس جهانی IPU در نشست کمیته اجرایی PUIC تصویب شد.

به گزارش ایلنا، نشست کمیته اجرایی بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) با حضور نمایندگان پارلمان‌های جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عمان، اوگاندا، نیجریه، تونس، سنگال، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، چاد، موریتانی و ساحل عاج برگزار شد.

در این نشست، هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست روح‌الله متفکرآزاد و با عضویت سید یحیی سلیمانی حضور داشت. نمایندگان کشورمان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، همگرایی و انسجام در میان کشورهای عضو، پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران را با هدف ایجاد هم‌افزایی و تقویت اجماع برای انتخاب رییس جدید اتحادیه بین‌المجالس جهانی IPU از میان کشورهای اسلامی مطرح کردند.

این پیشنهاد در رابطه با کاندیدا شدن عمان و جمهوری آذربایجان و با هدف تسهیل روند تصمیم‌گیری، جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی و تقویت رویکرد اجماعی در مدیریت نهادهای بین‌المجالس جهانی ارائه شد، مورد استقبال اعضای کمیته اجرایی قرار گرفت و به تصویب رسید.

اعضای حاضر در نشست، رویکرد جمهوری اسلامی ایران را در راستای تقویت وحدت جهان اسلام، ارتقای همکاری‌های پارلمانی و افزایش کارآمدی اتحادیه مجالس کشورهای عضو ارزیابی کردند و بر اهمیت حفظ انسجام میان کشورهای اسلامی در فرآیند انتخاب دبیرکل جدید IPU تأکید داشتند.

تصویب این پیشنهاد، بیانگر نقش فعال و تأثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی پارلمانی جهان اسلام و تلاش برای تقویت سازوکارهای اجماع‌ساز در نهادهای بین‌المللی و بین‌المجالس جهانی و رفع اختلافات بین کشورهای اسلامی است؛ رویکردی که می‌تواند به تحکیم همبستگی میان کشورهای اسلامی و افزایش ظرفیت اتحادیه در پیگیری اهداف و اولویت‌های مشترک جهان اسلام منجر شود.

 

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